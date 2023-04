In Argentina col Progetto Lazos per studenti dai 15 ai 17 anni

PORDENONE – La città di Avellaneda de Santa Fe in Argentina, fondata da immigrati friulani nel 1879, è profondamente legata al Friuli da cui essi partirono alla ricerca di un futuro migliore.

La comunità friulana locale, giunta oggi alla quinta generazione, non ha mai dimenticato la terra d’origine mantenendo viva l’identità attraverso la cultura e i valori trasmessi ai discendenti nati in terra argentina. Grazie ai social e ai mezzi di comunicazione, oggi le giovani generazioni figlie di quegli immigrati friulani possono intessere molto più agevolmente rapporti con la terra dei loro avi.

​

Da alcuni anni l’Ente Friuli nel Mondo e la Regione FVG, con la collaborazione del Convitto Nazionale Paolo Diacono di Cividale, offrono ai discendenti dei friulani emigrati la possibilità di scambi, per scoprire la terra dei loro antenati, condividendo identità e scoprendo radici comuni.

Grazie alla cooperazione internazionale, la città di Avellaneda è entrata a far parte di un importante progetto di cooperazione e formazione che le ha permesso di rafforzare i rapporti col Friuli ma soprattutto di contribuire allo sviluppo della sua comunità e del suo territorio.

È in questo contesto che Avellaneda ha presentato al Comune di Pordenone, capofila dei Comuni coinvolti nella cooperazione internazionale, il Progetto LAZOS (parola che in spagnolo significa “legàmi”) col quale invita 15 giovani friulani a visitare quella regione per perfezionare la lingua spagnola, approfondendone la cultura. In tal modo si potranno creare nuovi legami di amicizia e condivisione, un ponte che unisce due comunità al di qua e al di là dell’oceano.

​

Il Progetto LAZOS è destinato a studenti tra i 15 e i 17 anni, residenti in Friuli Venezia Giulia, che la prossima estate desiderino vivere un’esperienza formativa e culturale in Argentina, ospitati presso famiglie argentine di origine friulana, preferibilmente con figli della stessa età. Parole d’ordine: ospitalità, condivisione della vita quotidiana, formazione linguistica e crescita personale.

Il progetto prevede inoltre la frequenza di corsi specifici di cultura argentina e lingua spagnola (storia, geografia, organizzazione politica, musica, arte, economia, natura) effettuando anche dei tour per visitare le attrazioni storiche e geografiche delle importanti località del Sud America.

L’organizzazione del soggiorno e le attività sul territorio si svolgeranno sotto la responsabilità del Comune di Avellaneda, in coordinamento con il Centro Friulano di Avellaneda e il sostegno di altre istituzioni della città.

​

Questi i requisiti per la domanda: avere tra i 15 e i 17 anni, essere residenti in regione, possedere una conoscenza base della lingua spagnola, poter acquistare il biglietto aereo comprensivo di assicurazione medica, avere il Passaporto valido, essere motivati a vivere presso una famiglia e una comunità con abitudini diverse dalle proprie rispettando le regole degli organizzatori, essere motivati a creare legame coi coetanei argentini. Inoltre è necessario che la propria famiglia sia disponibile ad accogliere i ragazzi di Avellaneda che partecipano al progetto “Studiare in Friuli”.

​

Il progetto ha la durata di un mese. L’arrivo degli studenti ad Avellaneda è previsto per il 13 luglio 2023, mentre il rientro in Italia per l’11 agosto. Per ora il programma e le date sono indicative e saranno stabilite dal Convitto Nazionale Paolo Diacono di Cividale, che metterà a disposizione dei ragazzi un docente per tutta la permanenza in Argentina.

A carico di ogni singolo studente ci sarà soltanto il biglietto aereo A/R e il viaggio di rientro dalle cascate dell’Iguazù, mentre tutta la parte formativa, i vari tour in Argentina (Buenos Aires, Rosario, Santa Fe), vitto e alloggio presso le famiglie locali saranno a carico del Comune di Avellaneda, del Fogolâr Furlan locale e della comunità argentina che collabora per sostenere il progetto.

​

Gli studenti candidati dovranno inviare domanda d’iscrizione firmata da entrambi i genitori, assieme al questionario personale, alla lettera motivazionale e alla copia di Passaporto o carta di identità entro il 30 aprile 2023. Per informazioni e per ricevere i moduli di iscrizione scrivere a: [email protected] . Il Progetto si trova al link: https://avellaneda.gob.ar/gobierno/proyectos/ .

Maggiori informazioni nella home page del sito www.comune.pordenone.it .