Incidente in Pontebbana tra auto Carabinieri e due vetture

PORDENONE – Incidente, domenica 27 ottobre, all’incrocio tra la strada statale 13 Pontebbana e via Interna, via San Daniele.

Sono state coinvolte tre automobili, tra cui una gazzella dei carabinieri con due militari a bordo che si è capovolta.

Ci sarebbero dei feriti, nessuno di questi sarebbe grave. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine.

Secondo una prima ricostruzione la macchina dei carabinieri stava procedendo in direzione Udine quando all’incrocio avrebbe tentato di evitare un’auto in uscita da via San Daniele urtando una terza auto, capovolgendosi.

Sul posto sono giunti carabinieri, polizia di Stato, polizia locale e vigili del fuoco.