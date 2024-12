Le proposte natalizie del Palazzo del Fumetto

PORDENONE – Il Palazzo del Fumetto è aperto in orari e giornate speciali in occasione delle festività natalizie per offrire ai visitatori ancora maggiori possibilità di vivere una straordinaria esperienza tra museo, esposizioni ed eventi speciali.

Giornate di apertura.

Il Palazzo del Fumetto sarà aperto lunedì 23, martedì 24 (vigilia di Natale) e giovedì 26 dicembre (Santo Stefano) dalle 15.00 alle 19.00. Le aperture speciali festive proseguono anche lunedì 30 dicembre e mercoledì 1° gennaio 2025, sempre dalle 15.00 alle 19.00. All’Epifania, lunedì 6 gennaio 2025, l’orario sarà continuato dalle 10.00 alle 19.00. Restano garantite le aperture di venerdì 27 dicembre dalle 15.00 alle 19.00, sabato 28 e domenica 29 dicembre dalle 10.00 alle 19.00, giovedì 2 gennaio e venerdì 3 gennaio dalle 15.00 alle 19.00, sabato 4 e domenica 5 gennaio dalle 10.00 alle 19.00.

A Natale, lunedì 25 dicembre, e l’ultimo giorno dell’anno, martedì 31 dicembre, il Palazzo del Fumetto osserverà riposo.

Winter Camp.

Il Winter Camp è un’occasione rivolta ai bambini per trascorrere in maniera creativa e divertente la pausa scolastica. Questo camp invernale propone varie attività in cui arte, manualità e divertimento si uniscono, per stimolare l’ingegno e imparare in allegria tante cose interessanti attraverso i laboratori d’arte, la scoperta dei tesori conservati nel Palazzo del Fumetto e un piacevole approccio all’arte.

La prima settimana è già sold out, ma ci sono ancora posti disponibili per la seconda settimana: il 30 e 31 dicembre, il 2 e 3 gennaio dalle 9.00 alle 13.00. Il Winter Camp è rivolto ai bambini che frequentano la scuola primaria ed è organizzato in collaborazione con Eupolis Studio Associato.

Visite guidate.

Il calendario degli appuntamenti al Palazzo del Fumetto è arricchito dalle visite guidate del fine settimana, caratterizzato per questo periodo natalizio dalle visite guidate speciali con Enrico Sist che accompagnerà i visitatori alla scoperta della mostra Tre Allegri Ragazzi Morti Expo sabato 28 dicembre alle 11.00 e domenica 29 dicembre alle 16.00 per un tour della durata di circa un’ora e mezza. Prenotazioni sul sito www.palazzodelfumetto.it.

Le altre visite guidate sono in programma sabato 21 e domenica 22 (alle 16.00 alla mostra dei TARM e alle 17.30 all’esposizione permanente), sabato 28 (alle 16.00 alla mostra dei TARM e alle 17.30 all’esposizione permanente), domenica 29 (alle 17.30 all’esposizione permanente), sabato 4 e domenica 5 gennaio 2025 (alle 16.00 alla mostra dei TARM e alle 17.30 all’esposizione permanente.

Le mostre in corso.

• Tre Allegri Ragazzi Morti EXPO

Un percorso visivo e musicale nel mondo fantastico e visionario della band mascherata per antonomasia: la mostra Tre Allegri Ragazzi Morti EXPO, curata da Paola Bristot, è al Palazzo del Fumetto fino al 9 marzo 2025.

• Oltremari – Nuove Traiettorie del Fumetto Arabo

Un viaggio tra coste e culture, linguaggi, generi e immaginari: giovani autrici e autori arabi intrecciano tradizione e futuro con intense narrazioni disegnate. Tra sogni, memorie e visioni, le opere superano confini geografici e artistici, ridisegnando storie universali e senza limiti.

• Il Museo del Fumetto

L’esposizione permanente celebra la storia del fumetto attraverso i suoi molteplici formati editoriali con un allestimento multimediale e interattivo che incoraggia l’interazione diretta con i materiali esposti.