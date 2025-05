Estate al Palazzo del Fumetto con Summer Camp

PORDENONE – Un’estate da vivere al Palazzo del Fumetto con le proposte per bambini e ragazzi e le mostre da scoprire grazie alle visite guidate dei fine settimana.

SUMMER CAMP

Ben 10 settimane di apertura per il centro estivo del Palazzo del Fumetto, rivolto a bambini dai 6 agli 11 anni, un modo creativo per trascorrere l’estate nel quale creatività, scoperta, laboratori artistici e di fumetto sono la base per imparare e crescere insieme divertendosi. Le attività sono organizzate in collaborazione con Eupolis – Studio Associato e si svolgeranno nell’aula didattica del Palazzo del Fumetto, nell’esposizione permanente, nelle mostre temporanee e nel parco Galvani.

Il Summer Camp prende il via il 9 giugno, dal lunedì al venerdì fino al primo agosto per poi riprendere dal 25 agosto al 5 settembre dalle 9 alle 13. Le settimane sono opzionabili anche singolarmente, con sconti previsti per periodi più lunghi o per l’iscrizione di più figli.

Ogni specifica sui prezzi e sulle iscrizioni è consultabile nel sito www.palazzodelfumetto.it

MANGA TRAINING WEEK

Un ciclo di tre corsi intensivi pensati per ragazzi dai 12 anni in su di avvicinamento consapevole e strutturato al linguaggio del fumetto giapponese. Ogni corso avrà durata di una settimana e si articolerà in tre incontri da tre ore ciascuno, dedicati allo studio dei codici visivi e narrativi del manga, ai metodi di costruzione della tavola e allo sviluppo di competenze creative, tecniche e compositive. La prima settimana prenderà avvio lunedì 30 giugno con appuntamenti anche mercoledì 2 luglio e venerdì 4 luglio a cura di Alberto Della Libera, la seconda settimana è in programma il 21, 23 e 25 luglio con Gianluca Ascione e la terza il primo, 3 e 5 settembre a cura di Vincenzo Morgese.

I corsi sono pensati per chiunque desideri sviluppare le proprie capacità, ampliare il bagaglio tecnico e approfondire gli strumenti del fumetto giapponese.

Iscrizioni a breve sul sito www.palazzodelfumetto.it

VISITE GUIDATE.

Ogni sabato e domenica doppia opportunità con le visite guidate al Palazzo del Fumetto.

Alle 16, appuntamento con le visite guidate alla mostra “Il Segno di Magnus”, che celebra uno dei fumettisti più influenti e rappresentativi della Nona Arte.

L’esposizione, la più completa mai realizzata per questo autore, ripercorre la carriera artistica del grande maestro: dai lavori con Max Bunker ai personaggi come Lo Sconosciuto, fino alle storie nelle quali incrociò le sue passioni per la fantascienza, le culture e le filosofie orientali. E per la prima volta sono esposte le 224 tavole originali della storia di Tex La valle del terrore, conosciuta come il Texone di Magnus.

Sempre i sabati e le domeniche, ma alle 17.30, visite guidate al Museo del Palazzo del Fumetto per scoprire, attraverso le sue 20 sezioni, opere originali e formati di pubblicazione in un percorso espositivo arricchito da contenuti sempre nuovi, oggettistica ricercata e tante simpatiche curiosità che lo rendono sempre nuovo e sorprendente.