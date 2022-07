Loperfido, analisi del voto. FdI, 58 amministratori

PORDENONE – p“58 tra eletti e amministratori, è quanto Fratelli d’Italia può vantare al termine delle ultime elezioni amministrative” afferma con orgoglio il portavoce provinciale di Fratelli d’Italia Emanuele Loperfido (Vicesindaco del Sindaco Ciriani, anch’egli di Fratelli d’Italia.

Entrando nel dettaglio il coordinatore provinciale elenca i vari ruoli che gli eletti sotto il simbolo del Partito di Giorgia Meloni esercitano nelle varie assise istituzionali, dal Parlamento ai consigli comunali:

1 Senatore (Capogruppo al Senato)

1 Consigliere Regionale

6 Sindaci

5 Vicesindaci

16 Assessori

29 Consiglieri Comunali.

Nell’organizzare l’assemblea, insieme al Senatore Luca Ciriani ed al Consigliere Regionale Alessandro Basso (assente in quanto impegnato a presiedere la commissione Bilancio in Regione), il coordinatore provinciale, di fronte ad un centinaio di presenti, ha voluto ringraziare quanti, iscritti, militanti e candidati, hanno portato il partito a togliersi, ulteriori, soddisfazioni.

Da Fontanafredda dove il Sindaco Michele Pegolo è stato riconfermato superando l’80% dei voti e la lista di FdI è risultato essere il primo partito, a Prata dove la candidata Daya de Nardi ha sfiorato, per soli 48 voti di differenza, la vittoria, portando il partito ad una percentuale storica, il 28.61%, la terza in Italia, ed in infine Azzano X. comune di centrodestra “dove si perdeva da qualche anno a causa di scelte non azzeccate”, in cui, con una scelta ponderata, Fdi ha puntato sin da subito nel candidato Massimo Piccini, contribuendo a riportare il centrodestra a governare ad Azzano, con FDI che vede in Giacomo Spagnol quale vicesindaco.

“Se pensiamo al percorso iniziato il giorno della fondazione del Partito, quando ci contavamo veramente sulle dita di due mani, ora siamo a tutti gli effetti un Partito di Amministratori, pronti ad essere un partito di Governo” dichiara Loperfido. “Una crescita graduale, figlia della nostra esperienza, del nostro modo di intendere la politica, vista come passione, valori, coerenza, fermezza, dedizione e impegno, il tutto accompagnata dalla formazione e lo studio, in modo da essere in grado di trasformare le nostre idee in azione”

Ecco perché, nel ringraziare nuovamente per questo percorso, Loperfido, insieme al Senatore Ciriani, ha già annunciato che prossimamente verranno ripristinati quei corsi di formazione politica che solo il COVID ha interrotto, in modo da continuare a fornire gli strumenti amministrativi agli eletti per continuare a non deludere gli elettori che sempre più credono in Fratelli d’Italia e nei suoi rappresentanti, dal Parlamento, alla Regione, al Comune.

“Elezioni regionali” conclude Loperfido, “che ci dovranno vedere in prima fila, da protagonisti, a sostegno del Presidente Fedriga, motivo per cui i nostri candidati, dal primo all’ultimo, dovranno essere profondamente rappresentativi del territorio, e correre al massimo, per consentirci di avvicinarci alle aspettative che i sondaggi di oggi ci prospettano”.

Dal canto suo il Senatore Ciriani, capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato, a dimostrazione della fiducia di Giorgia Meloni nei confronti del senatore del Friuli Occidentale, dichiara “Non abbiamo mai messo in discussione la nostra appartenenza e la lealtà al centro destra, anche regionale, che è e rimane il nostro unico campo di gioco, ma ora siamo nella coalizione con la forza e la responsabilità che deriva dal nostro forte consenso.

Quello che abbiamo realizzato tutti insieme in provincia di Pordenone è un modello di centro destra serio vincente in quasi tutti i comuni in cui Fdi svolge un ruolo di primo piano conquistato grazie al lavoro continuo, capillare e credibile di decine di amministratori” conclude Ciriani.