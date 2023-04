Loperfido (FdI) “bagni unisex, serve valutazione ministero”

PORDENONE – In merito a bagni unisex e carriera “alias”, in sperimentazione al liceo scientifico Grigoletti di Pordenone, il coordinatore di Fratelli d’Italia Pordenone Emanuele Loperfido dichiara: “La scuola è da sempre e per sua natura un laboratorio, il fulcro del nostro futuro.

Novità su temi delicati come il genere non possono non seguire un indirizzo nazionale – in questo caso del Ministro dell’Istruzione, che va assolutamente reso partecipe di tali iniziative – oltre all’attivazione di una discussione e di un confronto che coinvolga tutti gli studenti e famiglie.

Mi domando, poi, come un nome sul registro scolastico – pur associato a quello reale – possa differire da quello dell’Anagrafe. Il rischio di un cortocircuito generale è dietro l’angolo. Ogni libertà va valutata e poi regolamentata a livello nazionale per garantire uniformità e reale parità di diritti”.

Secondo l’onorevole, che ha informato del “caso” – pur non il primo in Italia negli ultimi anni – il sottosegretario al Ministero dell’istruzione Paola Frassinetti, in tutti i cambiamenti “ci vogliono equilibrio e analisi delle possibili conseguenze, senza fughe in avanti che pur hanno come obiettivi – certamente condivisibili – la protezione dei soggetti che possano essere discriminati o non sentirsi a proprio agio nell’ambiente scolastico in questo caso.

L’ascolto e la comprensione sono fondamentali su temi così personali, ma bisogna anche valutarne la reale efficacia e le possibili conseguenze sul collettivo. Non credo, pertanto, che quello sperimentato adesso a Pordenone e prima in altre realtà sia il modus operandi giusto per prevenire e contrastare la discriminazione di genere”.