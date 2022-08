Loperfido, FdI Pordenone si prepara ad affrontare elezioni politiche

PORDENONE – “Buon Ferragosto a tutti e poi, borracce e volantini in mano, si torna sul territorio per fare campagna elettorale”, è quanto ha scherzosamente detto il coordinatore provinciale Emanuele Loperfido ai dirigenti di Fratelli d’Italia, salutandoli al termine del direttivo.

Alla presenza del capogruppo al Senato Luca Ciriani, ormai braccio destro della Presidente Giorgia Meloni, e il consigliere Regionale Alessandro Basso, il coordinatore provinciale Emanuele Loperfido ha rapidamente delineato ai referenti dei circoli locali quelle che saranno le probabili tappe di una campagna elettorale estiva atipica.

“Anche se” ricorda Loperfido “l’anno scorso di questi tempi stavamo stilando le liste per le Amministrative, che andarono molto bene, peraltro. Confidiamo quest’anno le politiche possano andare ancor meglio, raccogliendo i frutti di una destra che grazie ai suoi capaci amministratori, anche nel Friuli Occidentale, sta riscuotendo sempre più consenso, come testimoniano i sondaggi.

Sondaggi però che non ci devono far adagiare sugli allori, anzi”, continua Loperfido “da settembre in poi dobbiamo organizzarci per diffondere programma, priorità e obiettivi di un centrodestra che, dopo aver ben fatto sul territorio, deve tramutare il consenso agli amministratori locali come volano per vincere le prossime elezioni e tornare a governare il Paese”.

“Come ha detto la Presidente Meloni” dichiara il Senatore Ciriani “potremmo avere l’onore di guidare il Paese. Per fare questo, in vista di momenti difficili, dobbiamo proporre una coalizione compatta, un programma serio e pragmatico, sostenibile e di buonsenso. Le nostre priorità dovranno essere il supporto alle famiglie e le aziende contro il caro energetico, il sostegno all’economia, le politiche occupazionali.

La nostra leader Giorgia Meloni” continua Ciriani “anche nell’ultima intervista a Fox News ha dato l’immagine di una leader di una destra conservatrice e pragmatica, all’altezza dei momenti duri che ci attendono, una leader che sa offrire più garanzie di altri sul piano interno, dove si fanno alleanze tecniche ma senza programmi politici, sia sul piano internazionale”

“Questi saranno gli elementi” concludono Loperfido e Ciriani “che dovremo diffondere il più possibile in campagna elettorale, in modo da convincere gli interlocutori, dai cittadini alle categorie economiche, della bontà della scelta di Fratelli d’Italia per il governo del Paese, come già accaduto per tante realtà della Destra Tagliamento e del Friuli Venezia Giulia in generale.