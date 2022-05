“L’ora blu” di Daria Collovini il 13 maggio all’ex convento San Francesco

PORDENONE – Continuano gli incontri con l’autore organizzati dal Circolo della Cultura e delle Arti di Pordenone, appuntamenti dedicati ai soci del Circolo e a ingresso libero anche per il pubblico.

Venerdì 13 maggio, alle 18.00 all’ex Convento S. Francesco, in piazza della Motta, è in programma la presentazione del libro “L’ora blu” di Daria Collovini (moderatrice Annamaria Poggioli, letture di Silvia Corelli), una storia ambientata nel mondo della danza e della fotografia d’arte che si articola dagli anni Novanta ai giorni nostri.

Ritroviamo Adele e Diego, ora genitori di Sophia, e li seguiamo attraverso anni di cambiamenti e sfide globali e individuali, sullo sfondo di Milano, Parigi, Marrakech e Miami, tra un passato che riemerge in circostanze apparentemente casuali e un intrecciarsi di destini diversi, ma accomunati da una stessa dignità e costante ricerca di identità e amore, che altro non sono che il significato della vita stessa.

Daria Collovini ha svolto per anni la professione d’insegnante, per poi dedicarsi alla scrittura di testi critici per progetti fotografici e per rubriche d’arte, racconti e poesie. Ha pubblicato le raccolte poetiche “Oltre il buio” e “La lingua di latta”, e i racconti “Un orso alla Nasa” per Franco Angeli editore e “Il sorriso di Anna” per Historica Edizioni.

“La ballerina di Degas” ha ricevuto il Primo premio ex aequo al Premio letterario “Le parole di Lavinia” e il premio nella sezione “Profumo d’autrice” al “Premio internazionale Città di Cattolica”.