“Ma che bel Castello”, progetti giovani Rotary Pn per recuperare l’antico maniero

PORDENONE – Trasformare il Castello cittadino in un parco archeologico in attesa che venga definita la sua nuova “mission” potrebbe essere la soluzione per dare nuova linfa all’importante struttura, in modo che l’antico maniero venga riscoperto dai pordenonesi. È quanto è stato proposto dal Rotary Club di Pordenone all’amministrazione comunale durante il convegno organizzato ieri, 22 ottobre, nella sala Teresina Degan della Biblioteca civica.

L’incontro, dedicato al recupero del Castello, ha visto come protagonisti i giovani ideatori dei progetti della rigenerazione dell’antico maniero.

E ha fatto seguito all’esposizione, durata circa un mese, delle diverse ipotesi progettuali di recupero e valorizzazione architettonica e urbanistica proposte da giovani studenti del Laboratorio di rigenerazione urbana, tenuto nell’ambito del corso di laurea magistrale in Architettura dell’Università degli Studi di Udine.

“Che ne sarà del Castello di Pordenone una volta trasferita la Casa Circondariale?» A questa domanda hanno provato a rispondere i giovani, con 8 progetti recentemente esposti al pubblico nel chiostro della Biblioteca, illustrati ieri. L’obiettivo è creare un luogo vivo tutto il giorno e tutti i mesi dell’anno: un’area caratterizzata dal recupero del verde preesistente, dall’acqua e capace di connettere il centro storico con le altre zone della città.