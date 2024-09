Manuale sulle maschere, evento di 50&Più il 22 a Pordenonelegge

PORDENONE – Tra laico e profano a pordenonelegge: “Persone e ripersonanze” questo il titolo del manuale di storia, etnografia e costruzione delle maschere (edizioni Forme Libere) che sarà presentato domenica 22, alle ore 19, al convento di San Francesco di piazza della Motta, nella giornata conclusiva del festival letterario. L’evento è promosso da 50&Più, il sistema associativo e di servizi di Pordenone, in collaborazione con Ortoteatro e Comune di Montereale Valcellina.

Nel volume, curato da Claudia Contin Arlecchino, i confronti etnografici con maschere di tutto il mondo si alternano a lezioni di fisiognomica grottesca, da Leonardo da Vinci fino alle avanguardie artistiche del primo Novecento. Oltre al mestiere dell’attore con maschera, viene presentata anche la figura del ‘mascheraio’, costruttore di volti in cuoio per gli attori della Commedia dell’arte italiana. Un modo divertente ed erudito per conoscere maschere divenute famose in tutto il mondo dal Cinquecento fino ai giorni nostri.

All’incontro interverranno l’autrice del manuale Claudia Contin intervistata da Lorenzo Cardin, oltre a Fabio Scaramucci, Antonio Gargiulo, Luca Fantinutti, Igor Alzetta e Andrea Paroni.