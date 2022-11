Maratonina dei Borghi 2022 ai nastri di partenza

PORDENONE – Si è svolta la presentazione della 16° Maratonina dei Borghi che si correrà domenica 6 novembre 2022 con partenza alle ore 9.30 da piazza XX Settembre a Pordenone. La competizione internazionale, certificata FIDAL, lunga 21 km ed organizzata col patrocinio del Comune di Pordenone, si snoda attraverso un itinerario che tocca i luoghi più suggestivi della città.

Come ha commentato il direttore tecnico della gara Roberto Belcari, il percorso attraverserà i luoghi più interessanti di Pordenone. Dal centro storico della città fra gli antichi portici e i palazzi splendidamente affrescati, si passa per i borghi di Torre, Borgo Meduna, San Gregorio, Cappuccini e Villanova, con un rettilineo finale di 500 metri che convoglia i podisti all’arrivo in Piazza XX Settembre, cuore pulsante di Pordenone.

Il tracciato è interamente asfaltato, tranne un breve tratto sterrato nei pressi dei laghetti di Rorai. Saranno previsti 4 ristori per una gara piuttosto impegnativa e con diverse salite, la più ostica lunga 38 metri in zona viale Grigoletti.

Spiega Aldo Vignocchi, presidente della ASD Maratonina Pordenonese: «La Maratonina era prevista per il 25 settembre ma è stata rinviata per permettere lo svolgimento delle elezioni politiche che si sono tenute proprio quel giorno. Infatti con le elezioni la polizia locale è stata impegnata in varie mansioni collegate, non potendo gestire o bloccare il traffico in prossimità del tracciato.

Quest’anno non è stata organizzata la concomitante “Passeggiata per acque, parchi e in Seminario”, già tenutasi lo scorso maggio e che ha visto una buona partecipazione di pubblico. Ma la novità di questa edizione è rappresentata da un’altra corsa che avrà luogo assieme alla maratonina. Si svolgerà infatti la prima StraPordenone, manifestazione non competitiva aperta a tutti e con una lunghezza di 8 km.

Per questa gara gli atleti amatoriali partiranno alle ore 9.00 da piazza XX Settembre, mezz’ora prima dei partecipanti della Maratonina. Due medici in bicicletta seguiranno la manifestazione per garantire supporto sanitario ai partecipanti».

La Maratonina dei Borghi intende offrire un’opportunità sportiva e, al tempo stesso, un’immersione nei deliziosi e peculiari scorci che la città della Destra Tagliamento racchiude. La Maratonina dei Borghi, nata nel 2006, in pochi anni ha assunto proporzioni internazionali ospitando alcuni dei corridori più forti a livello mondiale.

È tuttora considerata una delle maratonine più belle della regione ed è una competizione piacevole che consente di ottenere degli ottimi risultati a livello cronometrico.

Afferma l’assessore allo sport Walter De Bortoli: «Pordenone ha lo sport nel Dna. Anche con questo evento la nostra città si apre al mondo intero e fa conoscere al grande pubblico quartieri di sé meno noti.

Soltanto un paio di weekend fa abbiamo assistito all’enorme successo della PNThlon e siamo orgogliosi della risposta di Pordenone agli eventi sportivi. Certamente gare importanti come queste sono il frutto della sinergia e della collaborazione tra associazioni, istituzioni, vigili e volontari – che garantiscono sicurezza e funzionalità – e se Pordenone è considerata una città modello sotto vari aspetti, il motivo è anche questo».

Per questa edizione il montepremi ammonta a 3.500 euro e nella classifica generale saranno premiati i primi 10 uomini e 10 donne nella classifica assoluta, con buoni da 600 a 50 euro. Mentre si punta moltissimo su una decina di top runner africani, sono stati istituiti premi anche per gli atleti italiani, da 100 a 25 euro, dal primo al decimo posto. Saranno premiate anche le società sportive: le prime dieci con il più alto numero di atleti che rientreranno nel tempo di 1 ora e 45 minuti (da 600 a 100 euro).

Infine sono previsti premi anche per la classifica a squadre: le prime tre società con i primi cinque atleti meglio classificati (da 600 a 300 euro) ed i primi cinque atleti di ogni categoria, divisi per fascia di età, dagli over 35 agli over 80.

Anche per quest’anno è previsto l’impegno di un largo staff con oltre 80 volontari e 40 uomini della polizia municipale, per gestire le chiusure delle strade. «Possiamo contare su un gruppo di professionisti affermati per organizzare l’evento – ha dichiarato Luciano Sgrazzutti, presidente dell’associazione sportiva Equipe – in particolare in questa edizione dove servono attenzioni maggiori e una precisione più specifica per la gestione della sicurezza durante la competizione. Per questo ringrazio tutta la nostra struttura di sostegno, dai volontari alla presenza di vigili e protezione civile, allo staff medico impegnato per gestire qualsiasi tipo di emergenza».

Da molti anni l’associazione sportiva Equipe organizza un evento culturale nei giorni che precedono la Maratonina dei Borghi. Quest’anno è stata organizzata per sabato 5 novembre alle 14.30 una visita guidata a Palazzo Sbrojavacca – già sede della Provincia – e alla sua collezione di orologi.

Attualmente i partecipanti alla Maratonina sono 400 ma ci sarà la possibilità di iscriversi fino a domenica. Ci si attende che le iscrizioni lieviteranno, essendo anche previsto bel tempo per il weekend.