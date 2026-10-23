Mercati finanziari: una settimana di tensioni tra energia, tecnologia e debito pubblico

Il punto sui mercati dal 19 al 23 ottobre 2026

La settimana finanziaria si chiude in un clima di crescente incertezza. Le Borse internazionali hanno mostrato una maggiore volatilità, mentre gli investitori sono tornati a interrogarsi sulle prospettive dell’inflazione, sulla sostenibilità dei debiti pubblici e sulle valutazioni delle grandi società tecnologiche.

A pesare sui mercati sono state soprattutto le tensioni geopolitiche in Medio Oriente, che hanno provocato un nuovo rialzo dei prezzi dell’energia. Il petrolio Brent ha superato i 112 dollari al barile, mentre il gas naturale europeo ha raggiunto circa 91 euro per megawattora, tornando su livelli che non si vedevano dal 2022.

Un aumento prolungato dei costi energetici potrebbe rallentare la crescita economica e alimentare nuove pressioni inflazionistiche, complicando le decisioni delle banche centrali sui tassi d’interesse.

Negli Stati Uniti, l’attenzione si è concentrata nuovamente sul settore tecnologico e sull’intelligenza artificiale. Dopo una lunga fase di entusiasmo, gli investitori stanno diventando più selettivi e iniziano a chiedersi se gli enormi investimenti in infrastrutture, semiconduttori e centri di elaborazione dati riusciranno a tradursi in profitti adeguati.

Non significa necessariamente che il settore sia in una bolla speculativa, ma che il mercato sta attribuendo maggiore importanza alla capacità delle aziende di generare utili e liquidità, piuttosto che alle sole aspettative di crescita.

In Europa, invece, le maggiori tensioni sono arrivate dalla Francia. Le difficoltà politiche e il deterioramento dei conti pubblici hanno spinto il rendimento dei titoli di Stato decennali francesi oltre il 5%, mentre lo spread rispetto ai Bund tedeschi ha raggiunto circa 177 punti base.

In questo scenario, l’Italia mostra segnali relativamente incoraggianti. Secondo le elaborazioni sui dati Eurostat, il deficit pubblico italiano nei dodici mesi terminati a giugno 2026 è sceso al 2,98% del PIL, contro il 5,1% della Francia e il 3,7% della Germania. Un miglioramento importante, anche se l’elevato debito pubblico continua a richiedere attenzione.

La settimana è stata caratterizzata anche dal forte interesse dei risparmiatori per le nuove emissioni dei BTP Valore, che nei primi quattro giorni di collocamento hanno raccolto quasi 15 miliardi di euro. Un risultato che conferma l’attrattiva dei rendimenti obbligazionari, ma che ricorda anche l’importanza di confrontare le nuove emissioni con i titoli già quotati, senza fermarsi alla sola cedola.

Segnali di debolezza sono arrivati infine dalla Cina, dove il mercato azionario continua a risentire della crisi immobiliare, dei consumi interni insufficienti e degli squilibri del sistema produttivo.

Che cosa significa tutto questo per chi investe?

Innanzitutto, che la diversificazione rimane fondamentale. Possedere diversi strumenti finanziari non significa necessariamente avere un portafoglio ben diversificato, soprattutto quando più ETF concentrano gli investimenti nelle stesse grandi società tecnologiche.

Anche la componente obbligazionaria richiede attenzione: rendimenti interessanti non eliminano il rischio legato ai tassi d’interesse e alla solidità degli emittenti. Allo stesso tempo, il ritorno delle pressioni inflazionistiche suggerisce di valutare con attenzione la capacità del portafoglio di proteggere il potere d’acquisto nel tempo.

Le oscillazioni dei mercati possono generare preoccupazione, ma non dovrebbero tradursi automaticamente in cambiamenti delle strategie di investimento.

La settimana ci ricorda che i mercati non dipendono soltanto dalle prospettive di crescita, ma anche dalla qualità degli utili delle imprese, dalla stabilità dei conti pubblici e dall’evoluzione dell’inflazione.

In un contesto così complesso, la scelta più importante non è cercare di prevedere il prossimo movimento delle Borse, ma costruire e mantenere un portafoglio diversificato, coerente con i propri obiettivi e capace di affrontare scenari economici differenti.

Alessandro Pazzaglia

Consulente finanziario indipendente – Pazzaglia Partners