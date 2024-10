Miss Paesi in Festa 2024, la vincitrice è Asia Pilot. Le foto

PORDENONE – Bellezza sugli scudi domenica 20 in piazza XX Settembre dove, per la prima volta, Incontriamoci a Pordenone ha portato in città la fase finale del concorso di bellezza Miss Paesi in festa.



La fase finale del concorso, secondo tradizione, si svolgeva a San Vito al Tagliamento, anche se ora potrebbe rimanere in riva al Noncello.



La vincitrice di Miss Paesi in festa 2024 è è risultata la cordenonese Asia Pilot, Miss Città di Pordenone è risultata Emma Paolino e la fascia di Ragazza Il Tulipano è stata appannaggio di Margherita Maccan.

Portare in città una manifestazione così importante ha richiamato molte persone, per una manifestazione davvero riuscita, durata quasi tre ore, trascorse in modo piacevole e con grande partecipazione del pubblico per un’iniziativa il cui intento è scoprire nuovi talenti femminili.

Le foto sono di Renzo Daneluzzi, Studio Profili