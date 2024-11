Natale a Pordenone, si comincia: i primi eventi

PORDENONE – Il Natale a Pordenone presenta una ricca rassegna di quasi 300 eventi per tutti i gusti che si terranno in città dal 29 novembre 2024 al 6 gennaio 2025. Cultura, musica, teatro, attività per bambini, mostre, sport, intrattenimento e tanti momenti divertenti per trascorrere le feste in allegria e spensieratezza.

Venerdì 29 novembre

L’inaugurazione del Natale a Pordenone è fissata alle ore 17:00 con la Messa alla chiesa del Cristo. Dalle 18:00 è in programma l’accensione del grande albero in piazza XX Settembre e delle luminarie, si darà il via alle speciali video proiezioni sui palazzi della piazza e apertura delle tradizionali casette, in cui assaporare per tutto il periodo natalizio i prodotti enogastronomici del territorio e ascoltare concerti e dj set. Inoltre sarà aperta la pista di pattinaggio sul ghiaccio dove si terrà l’esibizione dei personaggi della Disney.

Dopo i saluti delle autorità, ci sarà l’immancabile esibizione del coro dei bambini degli istituti comprensivi di Pordenone Centro, Pordenone Sud e di Torre. In piazza i più piccoli troveranno anche la casetta di Babbo Natale, che distribuirà caramelle assieme ai suoi elfi e a cui lasciare la propria letterina. Per i più grandi, invece, l’immancabile dj set di Marco Ossanna e Il Poma.

Si apre ufficialmente la Pordenone Christmas Festival, rassegna di musica e dj set alle casette di Natale in piazza XX Settembre, con appuntamenti ogni venerdì e sabato fino al 6 gennaio 2025.

Alle ore 18:00 al Centro Culturale di Palazzo Gregoris, appuntamento per “Il garbuglio”, originale esposizione di opere realizzate con tessuti, filati e applicazioni di varia natura, accompagnate da testi scritti che rappresentano il pensiero delle autrici in merito alle loro creazioni.

Al Teatro Don Bosco alle ore 21 il nuovo spettacolo di Elisa Santarossa, accompagnata dai musicisti Stefano Gislon (chitarre), Arno Barzan (tastiere), Giorgio Zannier (batteria), che si esibiranno con musiche anni ’80 e ’90 di grandi interpreti come Whitney Houston, Sade, Nina Simone, Prince.

La leggenda della chitarra rock italiana Maurizio Solieri, che ha suonato nei dischi e tour leggendari di Vasco, si esibirà in “Una canzone per te”, un concerto live con aneddoti e storie dei grandi successi alle ore 21:30 al Capitol.

Sabato 30 novembre

Dalle ore 10 alle 12 nella Sezione Ragazzi della Biblioteca civica, laboratorio creativo per ragazzi da 10 a 13 anni “Sabato a colori. Un laboratorio mille scoperte. W i flipbook! W i cartoni animati!”. A cura di Massimo Racozzi, in collaborazione con Associazione culturale Spazio a Colori.

Alle ore 15 “Il Piccolo Principe. Viaggio tra i Pianeti” all’Auditorium Concordia. Spettacolo teatrale di burattini per l’inclusione sociale. Secondo spettacolo alle ore 17:30.

Alle ore 15 arriva in città il magico trenino delle feste per fare un tour della città in pieno stile natalizio.

Continua anche la programmazione dei film per bambini e famiglie al Nuovo Cinema Don Bosco. Alle ore 15:30 appuntamento con Buffalo Kids.

Alle ore 18, sempre al Nuovo Cinema Don Bosco di viale Grigoletti, presentazione del libro “Sono nato a 78 anni” di Vincenzo e Donata Lelleri.

Alle ore 19 in piazza XX Settembre “Abba Show”, concerto tributo a una delle band più iconiche di sempre. Pre e post concerto con le sonorità disco dance ’70 -’80 di Rossano Piticco.

Alle ore 21 all’ex convento di San Francesco “Enxin/Onyx” con la musica elettronica, sperimentale, noise del nuovo progetto Enxin/Onyx di Tot Onyx (Tommi Tokyo) e Hiro Kone (Nicky Mao) sul palco di ExConventoLive.

Sempre dalle ore 21, al Capitol appuntamento con “Shiny Disco Ball”, un viaggio nella Golden Age del clubbing anni ’90 con i suoni di artisti leggendari dalla house alla dance, dall’electro alla techno.

Domenica 1 dicembre

Alle ore 10 a Villa Cattaneo “Ciao Musica!”, concerti per famiglie con bambini da 0 a 6 anni curati da PoliNOTE. Un’avventura concreta e attiva nel mondo della musica dal vivo, fatta di voce, strumenti, movimento.

Alle ore 15:30, laboratorio per famiglie “Il menu del Palù” al Museo Civico Archeologico del Friuli Occidentale, Castello di Torre. Un laboratorio didattico dedicato all’alimentazione dell’uomo nel periodo preistorico, con particolare attenzione ai ritrovamenti del sito archeologico del Palù di Livenza.

Alle ore 15:30 appuntamento col film per bambini e famiglie Buffalo Kids al Nuovo Cinema Don Bosco.

Dalle ore 16 “C’è posta per Babbo”, in piazza XX Settembre si potranno consegnare le letterine direttamente a Babbo Natale e scattare con lui una foto Polaroid da portare a casa.

All’Auditorium Concordia alle ore 16 spettacolo di teatro popolare “Mama mia che pupoli”, commedia in dialetto triestino da “Twist” di Clive Exton, con la Compagnia Dei Giovani di Trieste.

Alle ore 17:30, visita guidata alla mostra temporanea “Magnum sul set” in Galleria Bertoia. Fotografia e cinema sono da sempre strettamente legati. Magnum sul Set propone una serie di incontri, tra quelli più memorabili, che hanno segnato l’amicizia tra il mondo del cinema e quello della fotografia.

La visita guidata sarà seguita alle ore 18:30 dal concerto di Alma Trio, con Palma di Gaetano al flauto, Giordano Muolo al clarinetto e Ciro Galeone alla chitarra. Un connubio di arte e musica, con un repertorio che spazia dal Classico allo Swing.

Alle ore 21 “Bes e Musica”, conferenza in collaborazione con Associazione APN e AID sezione Pordenone. Il primo appuntamento della rassegna natalizia Acustica festival, sei concerti ad ingresso gratuito, incontri e musica con ospiti internazionali all’ex convento di San Francesco.

Lunedì 2 dicembre

Continuano gli appuntamenti in Biblioteca di “Matilda: mi racconti una storia?“, letture di fiabe per bambini da 0 a 6 anni e i loro genitori tutti i lunedì fino al 9 dicembre alle ore 17.

Alle ore 17:30 alla Casa delle Attività di via Prata “Digital Detox” laboratorio di meditazione Mindfulness, comunicazione efficace e conoscenza di sé e dell’altro per ragazze e ragazzi dai 10 ai 15 anni a partecipazione gratuita.

Alle ore 17:30 in Biblioteca civica inaugurazione di “La violenza maschile sulle donne ha molte facce, non la mia”, mostra di ritratti fotografici di uomini, volti noti del territorio, attivi in diversi campi, che mettono a disposizione la propria persona per sensibilizzare e responsabilizzare gli uomini sulla violenza di genere. La mostra sarà visitabile fino al 6 gennaio 2025.

Per info, dettagli e prenotazioni consultare il sito natale.comune.pordenone.it