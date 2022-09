Nuovo asfalto stampato in vicolo Molinari

PORDENONE – Grazie al Finanziamento di 30 mila euro concesso dalla Regione, a partire da oggi 21 settembre, vicolo Molinari sarà oggetto di un intervento di manutenzione straordinaria atto non solo a migliorare la condizione manutentiva della strada, ma anche a valorizzarla, grazie all’utilizzo dell’asfalto stampato e colorato.

Si tratta del rinnovo del tappeto di usura di una strada ad uso strettamente residenziale, che in passato è stata oggetto di svariati interventi di posa di sottoservizi che hanno reso la pavimentazione sconnessa e irregolare. Tale intervento ha preso in considerazione le caratteristiche del contesto del vicolo stesso, prevedendo di realizzare l’asfaltatura utilizzando una stampatura ed una resinatura di colore grigio con trama ad archi contrastanti tali da ricordare un selciato in porfido.

Durante l’esecuzione dei lavori che, salvo condizioni di mal tempo, dureranno al massimo due settimane, non sarà possibile il transito in automobile ma sarà consentito, ad eccezione di puntuali lavorazioni, l’acceso a piedi da parte di residenti e frontisti.

L’intervento si compone delle seguenti lavorazioni: fresatura del tappeto di usura esistente; stesa e rullatura del nuovo tappeto di asfalto; stampatura della fascia stradale carrabile; resinatura di tutta la superficie in colore grigio.

Dichiara l’assessore Cristina Amirante: «Nel proseguire gli interventi di manutenzione e di riqualificazione del sistema viario della città, l’amministrazione comunale ha previsto, nelle opere 2022, un intervento in vicolo Molinari al fine di migliorare le condizioni di sicurezza, eliminare le barriere architettoniche, e riqualificare un contesto fortemente caratterizzato da edifici a schiera aventi colorazioni alternate non classiche.

Per tale ragione, in luogo della classica asfaltatura, si è preferito utilizzare la tecnica dell’asfalto stampato e colorato che consente di riprodurre la pavimentazione in porfido (caratteristica del vicino ambito di recupero di via Caboto) e che si caratterizza per tempi rapidi di esecuzione e contenimento dei costi».