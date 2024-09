Occupazione record: Agrusti “straordinaria collaborazione pubblico-privato”

PORDENONE – Commentando i dati sull’occupazione in FVG diffusi dall’Istat, i migliori di sempre, il Presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti, ha spiegato che “ciò che riguarda i soggetti chiamati ad affrontare le tematiche del mondo del lavoro è intimamente correlato” e che i risultati “sono il prodotto del positivo modello di collaborazione tra pubblico e privato, della straordinaria collaborazione con la Regione su temi di orientamento e formazione tecnico professionale di cui iniziamo a raccogliere i frutti dopo tanto lavoro”.

Agrusti ha spiegato che “dentro questi indicatori vi è anche la diminuzione del mismatch tra domanda e offerta garantito dalle opportunità che il sistema di alta formazione degli ITS ha saputo creare, un principio applicabile anche alla sempre più capillare diffusione delle materie STEM in ambito universitario per la quale CAA è mobilitata da diverso tempo. Due i vantaggi: giovani trovano rapida occupazione in FVG e nel territorio diminuisce il tasso di fuga verso l’estero”.

Per il Presidente di CAA “la strada intrapresa con gli assessorati a Industria e Formazione, che hanno contribuito in buona parte a determinare i risultati che stiamo commentando, è quella giusta”. Una collaborazione che per il Presidente si è positivamente estesa anche ai tavoli negoziali delle maggiori crisi aziendali “risolte e chiusesi, come nel caso di Wärstilä – ha aggiunto Agrusti – con un incremento occupazionale”.

Il Presidente ha infine ricordato che segnali positivi erano provenuti poche settimane fa anche dal Centro studi di Confindustria – che aveva certificato CAA come l’associazione più virtuosa tra le top esaminate nell’ambito di uno studio quadriennale – evidenziando, tra i parametri più brillanti, quello relativo alla crescita del numero di imprese – aumentate del 10.5% contro la media nazionale del 3,5% – all’incremento degli occupati, pari al 37,2% nelle aziende associate contro il 10% del nazionale.