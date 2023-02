Operatori del settore turistico alla rassegna Horeca Next

PORDENONE – Soddisfazione fra gli operatori del settore turistico e dei pubblici esercizi che ruotano intorno alla Confcommercio, l’associazione più rappresentativa del Friuli Occidentale, a conclusione della prima edizione della rassegna biennale sulle tecnologie e forniture per l’ospitalità Horeca Next, svoltasi nei giorni scorsi alla Fiera di Pordenone, con oltre 150 aziende presenti dai brand più noti fino alle piccole e medie imprese ad alto tasso di innovazione.

Per il presidente provinciale dell’Ascom-Fipe, Fabio Cadamuro (nella foto di gruppo assieme al presidente della fiera Renato Pujatti) è stata una rassegna che «ha coinvolto in maniera sinergica ristoratori, chef, albergatori e gestori di bar, offrendo loro una panoramica completa sui prodotti, tecnologie, tendenze di mercato e nuove opportunità di business».

Gli fa eco Pierangelo Dal Mas del gruppo Ristoratori: «Una manifestazione che gratifica le nostre attività che sono una vera testimonianza delle tradizioni culinarie del territorio, grazie all’eccellenza dei suoi prodotti tipici che vengono lavorati in cucina ora con tecniche innovative».

Anche per Federalberghi, presente nello stand dell’Ascom-Confcommercio al padiglione 7 con il presidente Gianpiero Zanolin e la vice Giovanna Santin, è stata questa «una opportunità per il settore turistico e dei pubblici esercizi nell’ottica di una valorizzazione e di sviluppo economico-sociale del territorio».

Di interesse, poi, gli incontri con dibattito su temi di attualità come l’efficientamento energetico e i sostegni per i lavoratori e le imprese degli enti bilaterali del commercio. A testimoniare l’impegno e la vicinanza agli operatori in Fiera anche il nuovo assessore con delega al commercio Elena Ceolin.