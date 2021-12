Operazione antidegrado su quartiere zona Ater. Identificati una decina di minorenni

PORDENONE – Nel tardo pomeriggio di martedì 28 dicembre, anche in seguito alle segnalazioni dei residenti pervenute nei giorni scorsi ed i danneggiamenti incresciosi avvenuti nel corso di lunedì notte, è stata eseguita un’operazione antidegrado urbano su vasta scala nel quartiere residenziale popolare, che si erige da via del Troi a via Sabaudia, da parte della Polizia Locale di Pordenone.

Gli uomini del Comandante Massimo Olivotto, dopo una prima fase di monitoraggio, sono entrati in azione impedendo ulteriori azioni di turbativa e molestia della quiete pubblica con plauso della cittadinanza esasperata che ne aveva chiesto l’intervento.

Nel corso dell’intervento gli agenti hanno proceduto alla identificazione di una decina di minorenni che si erano dilettati al lancio di petardi e all’emissione di versi disturbanti proprio sotto le finestre delle unità abitative e, nei confronti di uno di questi, proceduto alla contestazione della normativa antipandemica non essendo dotato di mascherina al seguito nonostante la distanza ravvicinata ai coetanei.

Al termine dell’intervento, anche per ripristinare decoro e utilità alla strumentazione installata, inoltre hanno rimesso in sicurezza alcuni estintori che erano stati asportati da ignoti dalle postazioni preposte.

“Dover intervenire con gli agenti della Polizia Locale, identificando gli autori dei comportamenti che stanno creando difficoltà ad un quartiere della città, è l’ultima delle attività che vorremmo fare, ma il rispetto delle regole, del vicinato, del quieto vivere, del decoro sono alla base della pacifica convivenza nella nostra Pordenone” dichiara il vicesindaco, con delega alla Sicurezza Emanuele Loperfido.

“Ringrazio gli agenti del Comando che con paziente professionalità hanno organizzato l’operazione in modo da intercettare i responsabili, confidando di poter garantire maggior serenità al quartiere” conclude Loperfido.