Palazzo del Fumetto, in mostra tavole quinto albo Turismo a Fumetti

PORDENONE – Celebra la Capitale europea della Cultura Gorizia e Nova Gorica il nuovo albo targato Palazzo del Fumetto dal titolo “Le incredibili avventure di Luca in Friuli Venezia Giulia”, finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con il Bando Turismo.

In questa nuova storia torna un personaggio già conosciuto in passato, Luca (protagonista del racconto ambientato a Polcenigo), assieme ai suoi genitori. Sono infatti loro, i bambini, a narrare com’era la vita in una città divisa dal confine, separati da una cancellata invalicabile. I due genitori/bambini raccontano le bellezze e i monumenti presenti al di qua e al di là del confine, in un tour immaginario nel quale quella barriera non esisteva più ed erano liberi di stare assieme e scoprire i tesori presenti nei due Paesi.

Oggi quel confine è solo virtuale e Luca, diventato un bambino curioso e non più restio, come succedeva in passato, a scoprire cose nuove e nuovi territori, s’informa con sua mamma e suo papà di cosa sia quel “tondo del confine” e come fosse vivere separati.

Una situazione che, fortunatamente, Luca e i suoi giovani coetanei non hanno mai dovuto sperimentare ma che rimane presente, con quel tondo, a ricordare un confine che tagliava in due una città. Tutto ciò è stato possibile grazie all’Unione Europea e a uno dei suoi principi fondanti, celebrato da questa commovente storia a fumetti: la libera circolazione delle persone.

La sceneggiatura è curata da Francesco Matteuzzi, responsabile della didattica del Palazzo del Fumetto, le illustrazioni e la grafica sono, come per tutti i precedenti volumi, dell’illustratrice per l’infanzia Valentina Angelone.

Le tavole tratte dall’ultimo albo di “Turismo a fumetti”, insieme agli albi finora realizzati, compongono la mostra che sarà visitabile al Palazzo del Fumetto da venerdì 27 dicembre.