Parcheggi gratuiti in città per le festività natalizie

PORDENONE – Per decisione del vicesindaco reggente Alberto Parigi, in coordinamento con gli assessori Lidia Diomede ed Elena Ceolin, l’Amministrazione comunale ha stabilito diverse giornate di gratuità per i parcheggi in città al fine di favorire la presenza agli eventi del Natale e venire incontro a tutti coloro che si recheranno a Pordenone per effettuare gli ultimi acquisti.

​Pertanto, nelle giornate di lunedì 23 e martedì 24 dicembre 2024 la sosta sarà gratuita sia nei parcheggi su strada che nei multipiano Vallona, Oberdan, Candiani, Rivierasca, Tribunale e Corte del Bosco (con esclusione del park Verdi, retrostante alla Biblioteca civica). Di fatto, la sosta su strada e in struttura sarà gratuita per tutto il giorno a partire da domenica 22 fino a giovedì 26 dicembre compresi.

​«Mettiamo in campo questo impegno di Bilancio – spiegano il vicesindaco reggente Parigi e l’assessore al commercio Ceolin – per favorire l’afflusso di persone a Pordenone durante il clou delle giornate di shopping natalizio.

Un afflusso in città che già avviene grazie ad una politica forte di eventi attrattivi. A questo aggiungiamo anche la gratuità dei parcheggi in diverse giornate per contribuire a dare un sostegno ai negozi del centro, creando di fatto un grande ponte di parcheggi gratuiti dal 22 al 26 dicembre».

Questa importante occasione per poter fare compere senza pensare al ticket continuerà anche sabato 4 gennaio 2025, prima giornata dei saldi invernali, quando la sosta sarà gratuita per tutto il giorno nei parcheggi multipiano Vallona, Oberdan, Candiani, Rivierasca, Tribunale, Corte del Bosco (con esclusione del park Verdi, retrostante alla Biblioteca civica).

