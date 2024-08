Piazza Risorgimento, in centinaia ai concerti d’agosto

PORDENONE – «I concerti in piazza Risorgimento hanno richiamato centinaia di persone, un successo oltre ogni più rosea aspettativa. Soddisfatti pubblico e commercianti della zona. Tutto si è svolto in piena sicurezza grazie agli steward e alla polizia locale».

A tracciare il bilancio della rassegna musicale “Una fontana di note” sono il vicesindaco reggente Alberto Parigi e il musicista Francesco Tizianel. L’iniziativa, inserita nel calendario dell’Estate a Pordenone, è stata co-organizzata dal Comune e dall’associazione Istituto di musica della pedemontana, presieduta da Tizianel.

Tutti e quattro i concerti hanno riempito la piazza di residenti e non solo, attirati dalla qualità degli artisti e dal programma musicale, dalla musica napoletana, al flamenco fino al rock. Il pubblico è cresciuto a ogni appuntamento e l’ultima serata ha sfiorato le 500 presenze, con persone di ogni età.

Una fontana di note è alla seconda edizione. Il vicesindaco reggente e assessore alla Cultura ha voluto confermala dopo l’ottimo esito dell’anno scorso. Il bel tempo, una piazza allestita ad hoc, un palco con tanti fiori e il lavoro di polizia locale e steward, che hanno garantito l’ordine pubblico, hanno contribuito al buon esito della rassegna.

Per Tizianel «sentirsi ripetere dal pubblico di continuare a proporre questi eventi è stata una forte soddisfazione, unita agli apprezzamenti anche da parte degli ospiti musicali che provenivano da altre regioni. Piazza Risorgimento si è dimostrata una location ideale per l’ascolto dei concerti».

«L’Estate a Pordenone – osserva Parigi – sta proseguendo anche quest’anno con un ottimo riscontro di pubblico. Piazza Risorgimento è l’emblema di questa formula vincente di eventi diffusi, dal centro ai quartieri, da piazza della Motta alle case popolari».

Ottimo il riscontro anche per gli Acoustic days all’ex convento di San Francesco, organizzati sempre in tandem da Comune e Istituto di musica di Tizianel. Il noto chitarrista sarà in concerto il 12settembre alle ore 21:00, quando regalerà alla città una tappa del suo tour italiano ed europeo esibendosi al chiostro della biblioteca, sempre ad ingresso libero.

La mattina del giorno successivo, all’interno del programma “Libera la cultura” elaborato anche con la Biblioteca Civica del Comune di Pordenone, suonerà alla Casa Circondariale in uno spettacolo per i detenuti.

L’Estate a Pordenone prosegue fino al15 settembre con tanti altri appuntamenti. In programma anche la Giornata dello sport (14 e 15 settembre) e l’inaugurazione di piazza della Motta multimediale, il 17 settembre.