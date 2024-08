Polizia, 2 arresti per stupefacenti e resistenza a P.U.

PORDENONE – La Polizia di Stato di Pordenone nella mattinata del 13 agosto effettuava una perquisizione delegata dalla locale Procura con l’ausilio dell’unità cinofila della Polizia Locale di Pordenone.

L’attività eseguita dalla locale Squadra Mobile sortiva esito positivo in quanto consentiva di rinvenire gr 38,00 di cocaina, gr 3,4 grammi si marijuana, materiale per il confezionamento e pesatura della droga, la somma di 540,00 euro, provento dello spaccio ed una pistola semiautomatica a salve con relativi bossoli. L’uomo veniva tratto in arresto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed associato alla casa circondariale di Pordenone, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il soggetto, inoltre, con la compagna convivente si rendeva responsabile dei reati di resistenza e violenza a PP.UU, cagionando lesioni a personale dipendente giudicate guaribili in 5 gg, come da referto del locale Pronto Soccorso.

Nella giornata del 16 agosto, a seguito di udienza di convalida, l’uomo proseguiva la misura in carcere e la donna veniva sottoposta all’obbligo di presentazione quotidiana alla P.G.