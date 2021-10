Polizia locale: causa un sinistro in stato di ebbrezza alcolica, denunciato

PORDENONE – Incidente, ebbrezza alcolica, atti osceni e frasi oltraggiose nei confronti degli operatori di Polizia. Sono queste le contestazioni elevate dalla Polizia Locale di Pordenone – Cordenons, intervenuta qualche sera addietro per il rilievo di un incidente stradale.

I fatti: Nella notte tra il 14 ed il 15 ottobre, gli agenti della Polizia Locale intervenivano in Piazza XX Settembre per il rilievo di un sinistro stradale. Appena giunti sul posto notavano che uno dei coinvolti, un uomo trentenne con cittadinanza statunitense in evidente stato di alterazione alcolica, si stava scagliando contro l’altro automobilista.

Prontamente gli operatori si frapponevano tra tra loro evitando il peggio. La persona, alla vista degli agenti, si toglieva la maglia ed a petto nudo si metteva in posizione da “combattimento” proferendo frasi oltraggiose nei confronti della Polizia e mettendosi le mani nei pantaloni toccandosi i genitali. Visto che la piazza si stava riempiendo di persone attirate dalle urla, in supporto arrivavano due volanti della Questura di Pordenone Il cittadino statunitense veniva invitato diverse volte a sottoporsi alla prova alcolimetrica, ma questi, senza mascherina e sputando continuamente per terra, rifiutava sempre. Veniva quindi portato nel Comando della Polizia Locale, dove, nonostante la moglie e l’interprete della base U.S.A.F. cercassero di calmarlo, continuava a proferire frasi oltraggiose nei confronti degli agenti.

W.M.D. queste le sue iniziali, veniva denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica e oltraggio a Pubblico Ufficiale, inoltre venivano elevati verbali per atti contrari alla pubblica decenza e per il non rispetto della normativa atta a contrastare il Covid-19.

Il vice Sindaco Emanuele Loperfido commenta quanto accaduto: “La professionalità e l’esperienza hanno consentito di poter gestire la situazione al meglio, limitando le potenziali escalation di tensione causate dall’alterazione dell’individuo fermato. Il rispetto delle regole, ma soprattutto il rispetto degli agenti in divisa, nell’esercizio delle loro funzioni, a Pordenone devono essere un valore condiviso da tutti.

Un ringraziamento agli agenti che sono intervenuti, salvaguardando l’integrità del coinvolto nell’incidente, mantenendo la calma nonostante le provocazioni, dimostrando la professionalità degli agenti impiegati presso il Comando di Polizia Locale di Pordenone e Cordenons”