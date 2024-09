Pordenone Art and Food, eccellenze territorio dal 4 al 6 ottobre

PORDENONE – La quinta edizione del festival “Pordenone Art and Food” si svolgerà dal 4 al 6 ottobre 2024 per promuovere il territorio del Friuli Occidentale, le sue eccellenze architettoniche, artistiche, ambientali, e soprattutto la sua cucina.

Il territorio di Pordenone, noto per la sua ricca storia che si riflette nell’architettura e nei siti culturali che il festival punta a valorizzare, è caratterizzato da un paesaggio variegato, con colline, pianure e numerosi corsi d’acqua, il più importante dei quali è il fiume Noncello.

Il festival 2024 è stato presentato stamattina in conferenza stampa a Palazzo Montereale Mantica, alla presenza il presidente della Camera di Commercio di Pordenone-Udine Michelangelo Agrusti, la vice presidente della e l’assessore al Turismo, Attività produttive e Politiche Europee del Comune di Pordenone, Morena Cristofori.

Il programma si preannuncia interessante sia per gli operatori del settore che per il pubblico e gli appassionati del mondo enogastronomico; sarà ricco di incontri, degustazioni e show cooking con i grandi protagonisti della cucina e di pasticceria, gelateria e cioccolateria del territorio, masterclass per adulti e ragazzi e approfondimenti e confronti su temi di alimentazione, stili di vita, salute, risorse naturali ed economia.

L’edizione 2024 di “Pordenone ArtandFood” si svolgerà intorno al focus “erbe spontanee e spezie”, le une a rappresentare l’aspetto più naturale e genuino di un’area, quello più identificativo, le altre a raccontare storie di viaggi e ricordi, mutamenti e preziose contaminazioni.

Un affascinante tema che evoca profumi e tradizioni vicine e lontane, concentrato sul territorio ma anche allargato sull’Europa e sul mondo, che è lo sguardo del festival, la cui vocazione è da sempre quella di aprire scambi e relazioni per intrecciare gli antichi saperi della tavola con le più innovative visioni della cucina, incontrando da vicino le eccellenze del Friuli Occidentale.

Una kermesse che il pubblico ha dimostrato di apprezzare proprio per la sua veste originale in cui cibo e arte si trovano in perfetta armonia, declinati con eleganza, stile e fantasia. Protagoniste sono le meraviglie del patrimonio culturale e le eccellenze del territorio in tavola, materie prime trattate da mani esperte e presentate in eventi che guidano i partecipanti nella conoscenza di piatti, preparazioni e tecniche che fanno della stessa cucina, così come del comparto enologico.

Cerimonia di inaugurazione con Maria Teresa Ruta, venerdì 4 ottobre alle ore 19:30 a Palazzo Montereale Mantica.

Lo chef e rinomato maestro di cucina Damir Perman, in arrivo dalla Croazia e dai migliori indirizzi gourmet della regione litoraneo-montana del Quarnero, sarà uno degli ospiti, mentre le relazioni con i “food influencer” europei porteranno dal Regno Unito sul Noncello il giornalista Alex Bell, editore della rivista “Pizza, Pasta & Italian Food Magazine” e promotore del vero cibo italiano di qualità sul suolo britannico.

Nuova veste grafica per la manifestazione, un design originale che interpreta le componenti essenziali di una kermesse nella quale cibo e arte si trovano in perfetta armonia, declinati con eleganza, stile e creatività, per esprimere l’essenza di “Pordenone ArtandFood”, ovvero cultura, degustazioni, incontri, laboratori ed esperienze a contatto con un ricco patrimonio di arti, mestieri e sapori.

L’assessore Cristofori conferma l’unità di intenti con Camera di Commercio per la promozione della manifestazione: «Pordenone ArtandFood – ha detto – sposa ancora una volta le eccellenze del Friuli Occidentale. Iniziative come questa, di vasta portata e di apertura nazionale ed internazionale sono fondamentali quale traino del settore produttivo ed in particolare dell’agroalimentare nelle sue diverse declinazioni e sono da volano anche per incrementare il comparto del turismo, fattore importante di crescita economica e sociale che contribuisce in maniera significativa al PIL della nostra Regione.

Il programma del festival, che unisce i temi della promozione territoriale, della cultura e della formazione continua – ha concluso l’Assessore – costituisce una formula vincente che vede operare insieme le maggiori istituzioni, Comune di Pordenone, TEF per la Camera di Commercio di Pordenone-Udine, con la Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, alcuni Comuni del Friuli Occidentale, Montagnaleader, Agrifood Fvg, Efasce, ed altri verso traguardi sempre più ambiziosi.

Il partenariato costituito anche quest’anno è il miglior biglietto da visita del territorio che dimostra di saper lavorare in sinergia e con obiettivi condivisi. Pordenone ArtandFood 2024 con la vetrina delle eccellenze agroalimentari e artigianali del Friuli Occidentale riscopre piazza della Motta quale luogo storico del mercato».

La manifestazione è promossa da Tef-Territorio Economia Futuro, Società in house della Camera di Commercio di Pordenone-Udine, e dal Comune di Pordenone. Informazioni e dettagli del programma si potranno seguire sulle pagine Facebook e Instagram @pordenoneartandfood o sul sito www.pordenonewithlove.it