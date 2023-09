Pordenonelegge, il Premio Nobel Annie Ernaux riceve il premio Crédit Agricole

PORDENONE – Ricco programma, sabato 16, per pordenonelegge.

La scrittrice spagnola Elísabet Benavent, presentata da Federica Augusta Rossi, sarà a pordenonelegge con “Il racconto perfetto” (Salani), ore 21, Auditorium della Regione; Michela Marzano sfoglierà con la curatrice del festival Valentina Gasparet “Sto ancora aspettando che qualcuno mi chieda scusa” (Rizzoli), ore 19 Spazio Gabelli; la giornalista Cecilia Sala arriva con “L’incendio. Reportage su una generazione tra Iran, Ucraina e Afghanistan” (Mondadori) che racconterà insieme a Francesco De Filippo (ore 11.30, Spazio Gabelli); la poetessa e attivista romena Ana Blandiana parlerà della nuova raccolta, “Variazioni su un tema dato” (Donzelli) con Bruno Mazzoni (ore 19, Palazzo Montereale Mantica); Robert Perišic porta al festival “Disastri esistenziali e spese folli” (Bottega Errante) e ne parla con Federica Manzon (ore 15, Auditorium Largo San Giorgio). Prime presentazioni italiane per R.J. Palacio e il suo ultimo bestseller “Pony” (Giunti), insieme a Matteo Bussola, ore 16.30 PalaPAFF! e Marcello Massimini (ore 11, Largo San Giorgio) e Andrea Zambenedetti svelano con l’autore Steven Umbrello “Oggetti buoni” (Fandango) ore 15, Auditorium della Regione.

E ancora anteprime con la saggista Gabriella Caramore che sfoglia con Lidia Ravera e Michela Fregona “L’età grande” (Garzanti), ore 16 Capitol. Marco Cassardo presenta “Eravamo immortali” (Mondadori), in dialogo con Marco Missiroli e Gian Mario Villalta, direttore artistico di pordenonelegge (ore 19, Largo San Giorgio); Toni Capuozzo racconta, insieme a Walter Tomada, “Nessuno più canta per strada” (Biblioteca dell’Immagine), ore 21.30 Spazio Gabelli.

Le novità di settembre a pordenonelegge: Natasha Solomons arriva al festival con “Romeo e Rosalina” (Neri Pozza), in dialogo con Arianna Boria (ore 21, Auditorium Largo San Giorgio) e Paolo Repossi con “Il rito del filare. Piccola disciplina del vigneto” (Ediciclo), ne parlerà con Angelo Floramo, ore 19 Convento di San Francesco. Per pordenonelegge junior, Jacopo Casiraghi e Azzurra D’Agostino raccontano insieme ad Alessandro Venier “Insieme fuori dal buio” (Giunti), ore 9.30 Spazio Gabelli.

Sabato a pordenonelegge la scrittrice Annie Ernaux, Premio Nobel per la Letteratura 2022, riceverà il Premio Crédit Agricole ‘La storia in un romanzo’, giunto alla 16^ edizione. La consegna alle 18 al Teatro Verdi di Pordenone, seguirà l’incontro con l’autrice intervistata da Alberto Garlini, curatore del festival.

È Mariolina Venezia la vincitrice della 4^ edizione del Premio Letterario Friuli Venezia Giulia ‘Il racconto dei luoghi e del tempo’: lo riceverà alle 17 Auditorium della Regione. Nell’occasione presenterà il racconto inedito ‘Ritorni’ dedicato a Trieste.

Alle 21 al Teatro Verdi la Lettura scenica di “Comandante”, il libro scritto a quattro mani da Sandro Veronesi e Edoardo De Angelis, pubblicato nei mesi scorsi per Bompiani,che racconta il salvataggio di 16 naufraghi da parte di Salvatore Todaro, il comandante della Regia marina, che nel corso della Seconda guerra mondiale, dopo aver affondato una nave nemica, decide di rispondere alla legge del mare secondo cui i dispersi vanno sempre salvati e portati nel primo porto sicuro.

Fa tappa al festival il Premio Strega Poesia, promosso per la prima volta dalla Fondazione Bellonci, con la partecipazione dei cinque finalisti: Silvia Bre, Umberto Fiori, Vivian Lamarque, Stefano Simoncelli, Christian Sinicco. Conducono Elisa Donzelli e Gian Mario Villalta (ore 15, Palazzo Montereale Mantica).

Per il decimo anno tornano a pordenonelegge i libri di poesia “La Gialla” (Samuele Editore) con le tre nuove proposte del 2023, Alessandro Anil, Vincenzo Della Mea e Giuseppe Nibali: la presentazione insieme a Roberto Cescon e Augusto Pivanti, alle 18, Libreria della Poesia, Palazzo Gregoris. E torna anche la “Gialla Oro” (Samuele Editore) con tre autori di grande rilievo, Mario De Santis, Martin Rueff e Tina Volarič, poetessa slovena per la prima volta pubblicata in Italia. Appuntamento ore 21 Libreria della Poesia, Palazzo Gregoris. Presentano Alessandro Canzian e Gian Mario Villalta.

Il fumettista di fama internazionale Enrico Marini sarà il protagonista della nuova grande mostra in programma al PAFF!. In attesa di vedere dal vivo le sue opere, l’autore sarà ospite alle 18.30 nell’auditorium del PAFF! per l’incontro Noir Burlesque: la sensualità in punta di pennello con il gallerista parigino Bernard Mahé. Conduce il direttore artistico del PAFF!, Giulio De Vita.

Alle 22 Spazio San Giorgio, l’attesissimo “rave letterario” Carnediromanzo, con Natalino Balasso e Massimo Cirri, l’happening che inventa un romanzo sotto gli occhi (e le orecchie) increduli dei presenti, chiamati a contribuire alla costruzione di trame e personaggi, in una imperdibile serata di fine estate.