Pordenonelegge, tutte le modifiche alla viabilità

PORDENONE – ​In occasione della 25° edizione di Pordenonelegge Festa del libro con gli autori in programma da mercoledì 18 a domenica 22 settembre 2024, sono state apportate delle modifiche temporanee alla circolazione stradale in alcune vie del centro cittadino.

​Per consentire lo svolgimento della manifestazione, è stata istituita una Zona a Traffico Limitato per tutti i veicoli a motore, compresi tutti coloro che sono già possessori di contrassegni validi Z.T.L. o di altre autorizzazioni rilasciate in deroga a divieti e limitazioni già disposti. La Zona a Traffico Limitato è istituita su parte di via Mazzini, p.tta Cavour, piazza XX Settembre, Corso Garibaldi, corso Vittorio Emanuele, via e piazza San Marco, via Beata Vendramini, piazza Calderari e via della Motta.

​

In piazza della Motta è istituito il divieto di transito da mercoledì 18 a domenica 22 settembre 2024 dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 22. Dal divieto di circolazione, compatibilmente con la situazione in essere, sono esonerati i veicoli di forze dell’ordine, vigilanza, pronto intervento, taxi, invalidi in possesso di contrassegno, medici in visita urgente, servizi di pubblica utilità per intervento urgente, commercianti su area pubblica nelle giornate di mercato settimanale, organizzatori.

​

Nelle stesse giornate, solo se ritenuto necessario e fino a termine necessità, verrà istituito il divieto di transito in via Mazzini (dall’intersezione con via Oberdan all’intersezione con via Borgo Sant’Antonio), in Largo San Giorgio (area limitrofa alla tensostruttura) e via Brusafiera. In questo caso, il flusso veicolare proveniente da via Beato Odorico verrà deviato alle intersezioni limitrofe con opportuna segnaletica.

​Infine, nelle giornate di mercoledì 18 settembre dalle ore 17 alle ore 22 (in occasione dell’inaugurazione dell’evento presso il Teatro Verdi), giovedì 19, venerdì 20 e sabato 21 settembre 2024, dalle ore 14 alle ore 22, solo se ritenuto necessario e fino a termine necessità verrà istituito il divieto di transito in viale Cossetti (dall’intersezione con viale Trieste/piazza Risorgimento). Il flusso veicolare proveniente da piazza Risorgimento sarà deviato in viale Trieste, con obbligo di svolta a destra.

STAND GUARDIA DI FINANZA

​Durante Pordenonelegge, al fine di ospitare uno stand multimediale promozionale del Corpo della Guardia di Finanza per le celebrazioni del 250° anniversario di fondazione, da mercoledì 18 a domenica 22 settembre 2024 è istituito in piazza XX Settembre (lato portici) il divieto di sosta con rimozione nei seguenti orari: mercoledì 18 settembre ore 14.00-24.00, giovedì 19 ore 00-24.00, venerdì 20 ore 00.00-22.00, sabato 21 ore 14.00-24.00 e domenica 22 ore 00.00-24.00.