PORDENONE – In sala consiliare è stata presentata la 51° edizione della Pordenone Pedala, la storica cicloturistica ideata da Demetrio Moras. Domenica 8 settembre un percorso ad anello di 43 km abbraccerà il territorio pordenonese, iniziando e concludendosi nel comune di Pordenone.

Dopo la partenza verso le ore 9:15 da largo Demetrio Moras in piazza Risorgimento, la carovana ciclistica transiterà per i comuni di Cordenons, Zoppola, Fiume Veneto, Azzano Decimo, Chions, Pravisdomini -dove ci sarà una pausa con panini rifocillanti e si festeggeranno i 140 anni della prima Cassa Rurale del pordenonese- per poi ripartire verso Barco Panigai, Tiezzo, Corva e concludersi al parco Galvani.

La Brigata Ariete con la sua fanfara accompagnerà la carovana alla partenza, alla sosta a Pravisdomini e all’arrivo al parco Galvani, dove i partecipanti saranno accolti da musica, premi e la tradizionale pastasciutta Tomadini a pranzo, anche per celiaci.

Molte le novità e grandi i festeggiamenti in questo 51esimo anno dalla prima Pordenone Pedala: corteo della Pordenone Pedala passerà al Consorzio Universitario di Pordenone, così da metterlo al centro dell’attenzione di tutti e far conoscere una collaborazione che si è concretizzata nella realizzazione della speciale maglia gialla di questa manifestazione, che ricorda quella stessa maglia che 100 anni fa fu vinta da Ottavio Bottecchia al Tour de France del 1924.

Per i 50 anni della sua attività, l’agenzia immobiliare La Precisa regalerà a tutti un cioccolatino prodotto dalla pasticceria Peratoner. Al parco Galvani saranno allestiti due punti salute dove sarà possibile effettuare un checkup gratuito, in collaborazione con la Cittadella della Salute di Pordenone e le banche Bcc pordenonese Monsile e Banca 360 Fvg.

Apre a fine agosto la tradizionale casetta per le iscrizioni in piazzetta Cavour, disponibile fino a prima della manifestazione, e ritorna anche la grande mostra diffusa con le fotografie delle passate edizioni nelle vetrine dei negozi di Pordenone, in Biblioteca civica e al Centro commerciale Ipercoop Meduna.

«È una grande emozione per me essere qui oggi a presentare la Pordenone Pedala nei panni di neo sindaco di Pordenone- commenta Alberto Parigi -, una delle manifestazioni cicloturistiche più amate dai pordenonesi e degli abitanti del territorio circostante.

Un’iniziativa storica per la città, che simboleggia e incarna la Pordenone più profonda, genuina e autentica. Un’intuizione di Demetrio Moras che ha messo radici e si è innovata nella forma e nelle collaborazioni, conservando il suo spirito e toccando le più importanti realtà produttive e di cultura. La Pordenone Pedala è una certezza in un mondo mutevole, veloce, che cambia: ci consente di alzare gli occhi dallo schermo e staccare con la routine quotidiana per vedere la bellezza che ci circonda e godere del nostro territorio».

«Un grande lavoro di una grande squadra –aggiunge con entusiasmo l’assessore allo Sport Walter De Bortoli-, che si deve all’impegno e alla passione del presidente Luigi Tomadini e dei tanti volontari che col loro lavoro portano avanti questa manifestazione e sanciscono il nome di Pordenone come casa dello sport. La Pordenone Pedala non è solo tempo libero passato assieme nel verde e tra le piazze di una provincia accogliente e bellissima, ma anche e soprattutto la manifestazione dell’orgoglio di essere pordenonesi e cittadini migliori».