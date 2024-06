Ragazza violentata a Pordenone, la ferma condanna di Loperfido (FdI) e Tomasello (Pd)

PORDENONE – Sull’episodio di violenza sessuale avvenuto nei giorni scorsi in città, nei pressi del ponte di Adamo ed Eva, sono intervenuti il parlamentare Emanuele Loperfido (FdI) e il segretario del Pd provinciale Fausto Tomasello (Pd).

“E’ una ferita impossibile da cancellare – dice Loperfido – oltre che un fatto impossibile da comprendere. La nostra massima entare vicinanza come istituzioni va alla ragazza vittima dell’ignobile atto, unitamente alla sua famiglia e tutti i suoi cari, con l’auspicio che possa avere il miglior supporto possibile, anche con il coinvolgimento delle associazioni di riferimento che tanto lavoro svolgono quotidianamente.

Contestualmente esprimiamo la nostra sentita gratitudine al Comando provinciale dei Carabinieri per aver individuato e fermato il presunto autore di tale vergognosa condotta in così breve tempo. Con il contributo fondamentale delle immagini delle telecamere private e dell’Amministrazione comunale, che stanzia investimenti costanti nella loro implementazione. Dimostrazione dell’efficienza delle nostre forze dell’ordine e un messaggio a chi pensi di ricommettere simili follie.

Confidiamo, una volta confermato quanto emerso dalle indagini, in pene esemplari, forti affinché nessuno possa rivivere un incubo simile, in Città come altrove. Consapevoli allo stesso tempo che il percorso per la cancellazione di tali abusi nei confronti delle donne sia purtroppo ancora lungo e tortuoso dobbiamo come istituzioni, insieme al territorio e ai cittadini, proseguire nel dare valore a percorsi educativi ad hoc, nelle scuole per educare i nostri giovani e non solo. L’impegno sulla sensibilizzazione deve essere totale e senza soste”.

Ferma condanna del gravissimo atto di violenza perpetrato contro una giovane donna pordenonese – massima solidarietà alla vittima, plauso alla rapidità con cui le forze dell’ordine hanno catturato il presunto responsabile proviene dal segretario del Pd provinciale di Pordenone Fausto Tomasello, dopo che i carabinieri hanno fermato un uomo accusato di aver violentato una ventenne in una zona centrale del capoluogo del Friuli occidentale.

“Atti come questo sono gravissimi e colpiscono in modo particolare – aggiunge l’esponente dem – quando commessi in luoghi abitati e frequentati, proprio dove una donna dovrebbe sentirsi più al sicuro. Le modalità della violenza, se confermate, sono inquietanti e l’auspicio è che il responsabile sia assicurato alla giustizia il prima possibile.

In casi come questi – conclude Tomasello – la comunità può essere di conforto offrendo sostegno e vicinanza alla famiglia”.