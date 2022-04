Ramarri retrocessi in serie C; Pordenone-Benevento 1-4

LIGNANO SABBIADORO – Dopo 3 anni finisce l’avventura in serie cadetta dei ramarri. Al Teghil il Benevento vince 4 a 1 e condanna i neroverdi alla retrocessione con 3 turni di anticipo. A certificare il successo le doppiette di Moncini e Farias. Per il Pordenone in rete gavazzi nel finale.

Il 25 aprile i ramarri saranno impegnati in trasferta a Cosenza.

Il tabellino:

PORDENONE – BENEVENTO 1-4

GOL: 2′, 18′ pt Moncini, 22′, 27 st Farias, 41′ Gavazzi. P

ORDENONE (4-3-1-2): Bindi; El Kaouakibi (1′ st Deli), Barison (23′ st Bassoli), Dalle Mura, Perri; Zammarini, Pasa (17′ st Gavazzi), Lovisa; Cambiaghi, Butic, Candellone (17′ st Okoro). A disp.: Fasolino, Sabbione, Mensah, Pellegrini, Onisa, Secli, Valietti, Andreoni. All. Tedino.

BENEVENTO (4-3-3): Paleari; Letizia, Pastina, Barba, Foulon; Petriccione (11′ st Elia), Viviani (23′ st Calò), Acampora (28′ st Talia); Tello, Moncini (23′ st Forte), Farias (28 st Brignola). A disp.: Muraca, Manfredini, Gyamfi, Improta, Ionita, Sau, Masciangelo. All. Caserta.

ARBITRO: Camplone di Pescara, assistenti Paganessi di Bergamo e Miele D. di Torino. Quarto ufficiale Delrio di Reggio Emilia. Var: Minelli di Varese. Avar: Marchi di Bologna.

NOTE: ammonito Pasa, Candellone, Okoro ed Elia. Angoli 1-3. Recupero: pt 0′,, st 0′. Spettatori 718, incasso 6.025 euro.

P.G.