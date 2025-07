Terzo mandato Fvg, Capozzella (M5S) “ossessione per l’opposizione”

FVG – “La discussione sul terzo mandato si è chiusa per quanto riguarda le regioni a statuto ordinario e non per quelle con l autonomia, come il FVG, e si attende il verdetto della corte costituzionale per la legge regionale del Trentino che ha previsto il terzo mandato”.

Così Mauro Capozzella del M5S sul terzo mandato in Regione.

“In FVG Fedriga e la sua maggioranza possono quindi avvalersi della autonomia regionale sancita dalla carta costituzionale e la nostra regione può e deve farsene una prerogativa

Il terzo mandato è una ossessione della attuale opposizione in Regione che attacca su questo Fedriga

Fino ad oggi il presidente Fedriga non ha mai espresso un giudizio in merito nè ne ha chiesto la proroga

Di certo non si può tacere del suo consenso che lo ha portato ad oggi ad essere il presidente di regione più amato dagli italiani. È un dato di fatto.

Il vero nodo resta e resterà la individuazione di un candidato davvero forte per una sfida nel 2028 – se non prima! – da parte della opposizione che oggi sembra zoppicare e andare divisa su molti argomenti, quali la pace e gli armamenti.

Il FVG quindi si avvalga della sua autonomia e non ricada nell ennesimo gioco dei visitor romani e dei personaggi in cerca di autore di una forza politica che vuole fare bottino in FVG nella più bieca ottica di spartizione di potere

Siano i cittadini-elettori a scegliere e affidarsi a politici capaci e di privata esperienza amministrativa in nome della autonomia regionale”.