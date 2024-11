Ripristino laghetti Tomadini, l’11 il via ai lavori

PORDENONE – A partire da lunedì 11 novembre inizieranno i lavori di ripristino del laghetto Tomadini.

I lavori dureranno circa un mese e interesseranno il tratto compreso tra l’intersezione con via Madonna Pellegrina e via Monteverdi, al di sotto della rotonda di viale Martelli verso via Revedole, con il posizionamento di calancole calate dentro al laghetto.

Per permettere il posizionamento e la movimentazione dei mezzi e la riparazione del manufatto della centrale idroelettrica sulla roggia Peschiera, è interdetto il transito veicolare in via Benedetto Marcello, che rimane però accessibile a pedoni e biciclette.

Opportuna segnalazione in loco sarà posta in anticipo per indicare l’avvio del cantiere.