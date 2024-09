Sabato 14 al Centro Meduna, mostra e incontro con autori fumetto Corri, Gocciolina!

PORDENONE – Sabato 14 settembre, alle 16 presso Seminar Libri, all’interno del Centro commerciale Meduna di Pordenone, l’Associazione Friulana Donatori di Sangue Pordenone presenta “Corri, Gocciolina!”, il fumetto sulla donazione del sangue che ha dato alle stampe nel 2023 e che ha già presentato ad oltre tre mila alunni entrando nelle scuole primarie del Friuli occidentale. La storia è stata pensata, scritta e disegnata a misura di bambino, utilizzando un linguaggio semplice e divertente per raccontare alle nuove generazioni l’importanza della donazione del sangue.

All’incontro saranno presenti gli autori Milena Bidinost (sceneggiatura) e Matteo Corazza (disegni). Con loro ci sarà anche Belinda Bertolo (colori), una dei professionisti che hanno collaborato al progetto. L’incontro sarà moderato dall’editore Giacinto Bevilacqua (Alba Edizioni) che distribuisce il fumetto nella versione cartonata.

Nella galleria del Centro commerciale Meduna è stata inoltre allestita una mostra delle tavole del fumetto, che rimarranno in esposizione sino al 25 settembre. La mostra descrive il percorso artistico che ha seguito il progetto editoriale “Corri, Gocciolina!” e al contempo vuole sensibilizzare sul tema.

Infine, domani e domenica, dalle 9.30 alle 18.30, al Centro Meduna ritornerà per la seconda volta lo stand del Gruppo Giovani Afds Pordenone, nel quale chi lo desidera potrà sottoporsi ad un check up medico gratuito. A disposizione ci sarà uno speciale rilevatore a infrarossi in grado di misurare pressione arteriosa, emoglobina, frequenza cardiaca e altri parametri vitali senza il pungidito: basterà appoggiarvi un polpastrello e lo strumento effettuerà l’esame in tempo reale.

Sul posto i volontari Afds saranno affiancati da personale infermieristico che seguirà il check up: se i valori saranno ottimali, in linea cioè con quelli richiesti, le persone potranno decidere di iscriversi all’Afds Pordenone e prenotare una donazione di sangue in uno dei Centri di medicina trasfusionale del territorio.