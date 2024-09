Servizi sociali, distribuiti kit materiale scolastico

PORDENONE – Sono stati distribuiti alle famiglie pordenonesi bisognose individuate dai Servizi Sociali i kit di materiale scolastico predisposti dall’Unione per la difesa dei Consumatori, dopo un ideale passaggio di consegne in Municipio alla presenza dell’assessora alle Politiche Sociali Guglielmina Cucci e degli enti coinvolti. Una iniziativa che si rinnova per il terzo anno, consolidandosi e ampliando le collaboarazioni.

Nuovo partner da quest’anno è infatti la cooperativa Noncello, che ha realizzato gli astucci nel proprio laboratorio Zona Franca, una sartoria inclusiva che offre alle persone fragili un momento di crescita personale e di socializzazione, oltre a costituire un esempio di economia circolare, grazie all’utilizzo di materiali di risulta fornito da aziende del territorio.

“Per gli utenti del laboratorio – ha affermato il presidente di coop Noncello Stefano Mantovani – è stata una esperienza molto positiva, che li ha visti consapevoli e motivati nel sentirsi coinvolti in qualcosa a beneficio della comunità. Tanto è vero che per l’anno prossimo abbiamo già messo in cantiere la realizazione gli zainetti”.

Altra novità è la presenza nel kit (composto da zaino, astuccio, diario, quaderni, matite, pastelli e altra cancelleria) della maglietta realizzata in collaborazione con l’Associazione Scacchistica Pordenonese, con l’invito a liberarsi dalla dipendenza dalle tecnologie digitali e indirizzarsi piuttosto verso attività che favoriscano le relazioni e le abilità mentali.

“Ogni anno – ha precisato il presidente di Udicon Beppino Nosella – ampliamo la platea di questa iniziativa coinvolgendo sempre più comuni in area vasta, soggetti e associazioni. La nostra volontà è di fare rete anche con le aziende. Il fenomeno della povertà, a Pordenone e nel territorio, è presente, anche se poco visibile”.

“La povertà – ha sottolineato l’assessora Guglielmina Cucci – ha tante facce, e uno dei suoi aspetti è proprio la povertà educativa, nei confronti della quale da parte dell’Amministrazione e dei Servizi Sociali c’è grande attenzione, sia con iniziative e progettualità interne, come il progetto Pippi, che abbiamo rafforzato grazie ai finanziamenti del Pnrr, sia con collaborazioni e interazioni con altre realtà, quali associazioni e Terzo Settore, come in questo caso, ma anche con aziende benefit, come nel caso del progetto Dote Crescita. L’obiettivo primario è dare la possibilità a tutti i bambini di accedere a opportunità formative e di sviluppo, nel rispetto dei loro diritti primari. Si tratta di azioni concrete e immediate, che vanno a dare sollievo quando i budget familiari sono insufficienti.

La distribuzione dei kit scolastici predisposti da Udicon alle famiglie – una cinquantina – è affidata all’Associazione San Vincenzo de Paoli, sodalizio votato al contrasto alla povertà e che da tempo collabora con il Servizio Sociale Comunale su queste tematiche a supporto alle famiglie in situazione di vulnerabilità socio-economica