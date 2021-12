Stelle di Natale 2021 ad Altin Sheraj, Maurizio Mascarin e Mirella Burel

PORDENONE – Per la 54^ edizione l’apposita commissione, costituita in seno alla Propordenone in rappresentanza del mondo del volontariato, dell’associazionismo, della Diocesi e del giornalismo, ha individuato i nominativi a cui sarà consegnato il Premio Stella di Natale 2021. La prestigiosa cerimonia, come da tradizione, si terrà domenica 26 Dicembre alle ore 16.00 nel Duomo Concattedrale di San Marco a Pordenone, alla presenza delle autorità civili e militari.

I premiati e le rispettive motivazioni di quest’anno sono:

ALTIN SHERAJ

Non vedente a seguito dello scoppio accidentale di un residuato bellico nella natia Albania da dove è arrivato a Pordenone oltre venti anni fa. Dopo l’incidente ha sviluppato, oltre a una sensibilità musicale, un’abilità particolare nell’utilizzo dei sistemi tecnologici atti ad assemblare, programmare, adattare e ricondizionare vari tipi di computer e cellulari. Tale competenza è da lui messa da tempo, in forma assolutamente gratuita, a disposizione di persone non vedenti o ipovedenti e disabili in generale che lo contattano ormai di continuo da varie parti d’Italia. Bell’esempio di disinteressato aiuto di persona che dedica tempo,ingegno e applicazione a chi è colpito nella vita da menomazioni o disabilità trasformando così la propria condizione in fattore di sostegno generoso.

Dr. MAURIZIO MASCARIN

Per aver avviato il primo reparto italiano per adolescenti e giovani adulti oncologici presso il CRO Centro di Riferimento Oncologico di Aviano. Ma sopratutto per la sua pluriennale disponibilità ad andare ben oltre la pur meritevole attività professionale di medico pediatra. Esempio di professionalità, capacità umana, disponibilità profuse quotidianamente nell’accompagnare il tempo della malattia di quanti, piccoli pazienti e loro genitori, si rivolgono a lui e alla struttura che dirige per ricevere cure mediche o semplicemente consigli. Alto esempio di persona che fa della professione un impegno sociale e un modo encomiabile di stare nella comunità, divenendo negli anni un valido riferimento di umanità e competenza.

MIRELLA BUREL

Per l’instancabile impegno a favore della sua comunità: dapprima impegnata nel formare il Gruppo Scout AGESCI, poi con il Gruppo Marciatori di Vallenoncello. Dal 2017 presiede l’associazione Drago Rosa Burida ODV, associazione che svolge attività di canoa per riabilitare e prevenire il linfedema alle donne operate al seno per carcinoma mammario. Questa attenzione si estende nel partecipare attivamente alla Lega Italiana Lotta ai Tumori e come volontaria nel collaborare con lo studio medico solidale. La sua pluriennale generosa opera fa di lei una cittadina esemplare che, senza nulla chiedere in cambio, dedica il suo tempo a favore di quanti hanno bisogno, ispirandosi a riconosciuti alti valori sociali.