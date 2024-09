Tematiche disabilità presenti a Pordenonelegge

PORDENONE – Per la seconda volta le tematiche della disabilità sono state portate a Pordenonelegge dalla Consulta Pordenonese delle Associazioni delle persone con disabilità, impegnata nella promozione della collana di libri per bambini e famiglie, che vede protagonista il simpatico draghetto di Kikxoo, poiché, sostiene il presidente Sergio Raimondo: “Con le sue avventure veicola il messaggio di perseguire la normalità attraverso la disabilità”.

Autore della collana e del nono volume dal titolo “La malattia di Antonio” oggetto dell’incontro, è l’ Ing. Mario Dal Passo, anche vicepresidente della consulta, che nella presentazione si è fatto accompagnare dalla giovane nipote Martina.

Ed è stato proprio attraverso le favole, raccontate anni fa da “nonno Mario” alla piccola nipote Martina, che sono iniziate le storie del draghetto, poi pubblicate. Una avventura come autore, per la quale Dal Passo ha attinto alla sua personale esperienza: dall’infanzia alla famiglia ai viaggi e non per ultimo all’importante contatto personale con la disabilità.

“Le storie di Kikxoo – afferma – rendono i bambini, ma anche gli adulti che le ascoltano, capaci di comprendere che il diverso è rappresentato da ognuno di noi, ed è portatore di qualcosa di nuovo, che va nell’ottica di una maggiore sensibilità e solidarietà”.

Nella stesura dei brevi racconti Dal Passo ha perseguito due obiettivi: da una parte quella di conoscere e valorizzare il diverso che è dentro ciascuno di noi, dall’altra veicolare con un linguaggio semplice anche alcune nozioni scientifiche, come ad esempio il codice Morse, il funzionamento dei treni o le coordinate geografiche.

Alla presentazione è intervenuta anche l’Assessora alle Politiche sociali Guglielmina Cucci che ha rimarcando il valore di questa serie di pubblicazioni capaci di aprire nuovi orizzonti e nuove prospettive sulla disabilità, attraverso una narrazione diversa che utilizza la chiave insolita e accattivante dell’ironia e mettendo in primo piano il ruolo delle relazioni, dell’amicizia e della solidarietà.

“E’ in corso un vero e proprio cambiamento culturale – ha affermato – che mette al centro la persona e i suoi diritti, con l’obiettivo di migliorare la qualità di vita e favorire la dimensione di appartenenza alla comunità. Su questo e sugli altri temi della disabilità e dell’inclusione sociale, Pordenone – intesa come sistema di pubblico, privato sociale e associazioni – sta dimostrando di avere una marcia in più, facendo da apripista e modello”.

Kikxoo è nato diverso dagli altri draghetti: quando soffia non sputa fiamme ma emette una sonora nuvola ghiacciata.

Attraverso la sua diversità il simpatico draghetto aiuta gli altri risolvendo molteplici situazioni ed è proprio facendo queste buone azioni che trova sempre tanti nuovi amici.

La presentazione del volume è stata brillante e divertente, animata dallo stesso Del Passo e dalla cantante Chiara Lo Presti. Alla fine tutto il pubblico presente si è unito, insieme al draghetto Kikxoo, in un simpatico saluto con un corale e liberatorio “Chrachrachrachraaa!!!