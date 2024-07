“Ti regalo i tuoi diritti”, successo per presentazione guida

PORDENONE – Grande partecipazione per la presentazione della Convenzione assicurativa e della guida “Ti regalo i tuoi diritti”, progetti realizzati da Consulta delle Associazioni delle Persone con Disabilità e delle loro Famiglie della provincia di Pordenone e da Anmic Pordenone, volti alla tutela dei diritti delle persone disabili. L’iniziativa è stata ospitata sotto l’egida del Comune, alla presenza dell’assessore regionale Riccardo Riccardi, in Municipio.

“Anche alla luce di queste nuove iniziative – sottolinea l’assessora alle politiche sociali Guglielmina Cucci – Pordenone si dimostra ancora una volta territorio sensibile alle tematiche della disabilità, modello e punto di riferimento non solo per tutta la regione, ma anche a livello nazionale.

Il nostro territorio conferma la vocazione all’innovazione, riaffermando il valore della sussidiarietà e dell’efficacia del consolidato lavoro di rete tra istituzioni e gli enti del Terzo Settore. Una collaborazione che si esprime ed articola a diversi livelli, tra cui figura anche la realizzazione del progetto personalizzato, così come previsto dalla nuova normativa nazionale e regionale”.

La Consulta delle Persone con disabilità della Provincia di Pordenone, verificata la presenza di diverse criticità e limitazioni delle polizze assicurate in vigore ha promosso la realizzazione di convenzione assicurativa specifica per le persone con disabilità e le loro famiglie, prima e unica nel suo genere in Italia.

Anmic sede di Pordenone ha invece realizzato la guida “Ti regalo i tuoi Diritti”. Un vero e proprio manuale, rivolto sia agli addetti ai lavori, sia alle persone con disabilità differenziato per fasce di fruitori (minori, adulti, anziani over 67), focalizzato sulle procedure per ottenere l’invalidità civile, e su tutte le leggi nazionali e regionali che ne tutelano i diritti, che fotografa la complessità del mondo della disabilità, fornendo informazione su strumenti, risorse e opportunità.

“Sono due lavori – ha concluso Cucci – , che vanno a supporto del ruolo dei Comuni e degli Ambiti, che sono la prima interfaccia con la cittadinanza, in una visione che vede il cittadino consapevole e attivo nell’esercizio dei propri diritti”.

Da parte sua Riccardi ha espresso il proprio impegno di allargare queste due esperienze realizzate nel territorio del Friuli occidentale anche resto del territorio del Friuli Venezia Giulia.