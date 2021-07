Torre, da prossima settimana riapre a senso unico circolazione in piazza Lozer

PORDENONE – Dalla prossima settimana riaprirà la circolazione alle auto in piazza Lozer a Torre, ma a senso unico. La direzione di marcia sarà quella per chi proviene dalle vie Damiano Chiesa e da via Cantore (la via che, appunto, costeggia la piazza).

Chi proviene invece da via Carnaro o da via Vittorio Veneto non potrà immettersi nella piazza, ma dovrà seguire le deviazioni. Sempre in merito alla viabilità a Torre, il Comune ricorda inoltre che sia via Galilei sia via Stradelle sono attualmente percorribili in tutti e due i sensi.

Rimane invece ancora chiusa via Zara.