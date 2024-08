Una fontana di note, partita l’estate di piazza Risorgimento

PORDENONE – L’Estate a Pordenone coinvolge il centro storico con le sue vie e le piazze, come nel caso di piazza Risorgimento, dove protagonista diventa la sua bella fontana.

La seconda edizione di Una fontana di note, rassegna firmata dall’Istituto di Musica della Pedemontana e realizzata con la direzione artistica del Maestro Francesco Tizianel, è partita con un grande successo di pubblico, raggiungendo tutti con le proposte di musica napoletana, flamenco, jazz, pop, rock e acustica.

«Nell’Estate a Pordenone sono coinvolte 80 associazioni, 60 location – commenta il sindaco Alberto Parigi – e fra queste c’è anche piazza Risorgimento. Si ripete un’iniziativa di successo che porta in questa piazza eventi, ma non eventi qualsiasi, concerti di qualità. Il modello che seguiamo è quello di una cultura diffusa plurale e aperta a tutta la città. Biblioteche, piazze, centri culturali, senza tralasciare le zone della città che sono considerate più difficili, in cui queste iniziative hanno molto successo».

Un’Estate a Pordenone che non ha tradito le aspettative: replicare e addirittura superare in termini di partecipazione il successo dello scorso anno. Le prime due serate, lunedì 12 con gli Impartenopei e la musica napoletana dal vivo e martedì 13 con il flamenco dei Mediterranea Trio, hanno visto l’arena spettacoli riempirsi già dalla tarda serata di residenti e visitatori conquistati dall’intrattenimento musicale.

«La massiccia presenza di pubblico ha dato la prova che la percezione che questo appuntamento estivo fosse desiderato era ben interpretata – sottolinea il direttore artistico Francesco Tizianel-. Anche quest’anno i primi feedback ci proiettano a lavorare con ancora più forza per consolidare questa rassegna».

Parigi ribadisce la forza del lavoro di gruppo e sottolinea che «piazza Risorgimento è una sfida che l’Amministrazione comunale sta vincendo anche grazie a Francesco Tizianel, un artista di valore che si impegna per la città e che sa e ha saputo portare artisti giusti e adatti al luogo. È bello vedere i pordenonesi vivere la loro piazza serenamente, incontrarsi abbracciati dalla musica e creare relazioni. Con Una fontana di note siamo riusciti a fare di piazza Risorgimento un punto fermo dell’Estate a Pordenone, una bella occasione di svago per chi rimane in città in queste giornate calde di agosto».

I concerti sono a partire dalle ore 21:00 ad ingresso libero e si terranno anche in caso di maltempo. Il prossimo è fissato per martedì 20 con l’MDF 4et, gruppo d’avanguardia tra i più importanti della scena internazionale, che proporrà un repertorio “jazz & pop songs”.

Serata finale martedì 27 agosto con l’omaggio ai Dire Straits degli Shivers in the dark, con la voce e chitarra di Marco Locatelli e guidati da Max Pasut.

Info: www.istitutomusicapedemontana.com