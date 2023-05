“Una gioia per capello”: dona i tuoi capelli e compi un gesto d’amore

PORDENONE – E’ giunto alla 3^ edizione il service, a carattere distrettuale, denominato “Una gioia per capello” che i giovani rotariani dell’Interact di Pordenone hanno organizzato per domenica 21 maggio, presso l’Oratorio del Beato Odorico, alle ore 15:00 con la finalità di raccogliere capelli per realizzare parrucche destinate a bambine e giovani donne che, nell’affrontare le cure chemioterapiche, li perdono.

Un parrucchiere professionista taglierà gratuitamente i capelli che verranno donati all’associazione Little Princess Trust che sostiene bambine e ragazze ammalate di tumore.

Numerosi i saloni del pordenonese che hanno aderito all’iniziativa, raccogliendo, in questi giorni, ciocche di capelli di clienti che partecipano al progetto anche con donazioni che verranno destinate all’associazione “Via di Natale”.

Qui di seguito il link per l’iscrizione all’evento: https://forms.gle/yizDPrE9Q66ti9a99.