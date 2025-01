Vespa Club Pordenone e la Befana del Vigile

PORDENONE – In occasione dell’Epifania, anche quest’anno il Vespa Club Pordenone rinnova la lunga storia di riconoscenza e solidarietà nei confronti delle donne e degli uomini della di Polizia Locale attraverso la Befana del Vigile. Una tradizione cittadina che ha avuto inizio negli anni ’50, quando il 6 gennaio i vespisti omaggiavano i vigili urbani per il lavoro che questi svolgevano nell’arco dell’intero anno, donando loro dei piccoli presenti.

Anche oggi l’associazione vespistica rievoca tale storica usanza e ringrazia gli agenti della Municipale di Pordenone e Cordenons. Il programma prevede alle 9.30 l’incontro dei partecipanti a Pordenone in piazza della Motta, alle 10.00 la partenza alla volta di Cordenons dove, alle 10.30 saranno consegnati dei doni ai Vigili di Cordenons davanti al Municipio.

Alle 11.00 la carovana ripartirà per Pordenone dove, alle 11:30 in piazzetta Cavour, avrà luogo la consegna dei doni ai vigili pordenonesi. Seguirà quindi la sfilata di Vespe lungo Corso Vittorio Emanuele II e il ritorno in piazzetta Cavour, dove si terrà una bicchierata con i partecipanti. A questo evento parteciperanno i rappresentanti di tutti i Vespa Club della provincia di Pordenone e sfileranno vari modelli di Vespa prodotti fino agli anni ‘80.

​

Per consentire lo svolgimento di questo evento, sono stati disposti i seguenti divieti e limitazioni alla circolazione nella giornata di lunedì 6 gennaio 2025.

​Divieto di sosta con rimozione dalle 10.00 alle 11.30 in Corso Vittorio Emanuele II (lato ex Caffè Nuovo) per tutti i veicoli, eccetto quelli che partecipano alla manifestazione che dovranno recare un apposito contrassegno col logo dell’evento.

Inoltre è prevista la sospensione temporanea della circolazione limitatamente al passaggio della sfilata tra le 9.45 e le 12.30, nelle seguenti vie: via della Santissima (fronte Ristorante al Lido), piazza della Motta, via dei Molini, piazza Giustiniano, via Riviera del Pordenone, viale Dante, via Colonna, via San Valentino, via Piave e, al rientro dal comune di Cordenons, in via Piave, via San Valentino, via Fontane, via Molinari, piazza Duca d’Aosta, viale Marconi, via XXX Aprile, Corso Garibaldi (contro senso di marcia), piazza Cavour (con breve sosta) e Corso Vittorio Emanuele II fino alla Loggia del Municipio. In ciascun punto del percorso la limitazione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei partecipanti.​