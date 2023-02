Vinci con lo Shopping-Il concorso digitale, i premiati

PORDENONE – Sono state 152 le attività commerciali che hanno aderito al concorso ‘Vinci con lo shopping 2022’ ubicate all’interno di 13 comuni del Friuli occidentale: Pordenone, San Vito al Tagliamento, Maniago, Sesto al Reghena, Brugnera, Pasiano di Pordenone, Valvasone Arzene, Sacile, Fiume Veneto, Casarsa, Zoppola, Montereale Valcellina e Spilimbergo.

Ben 20mila 438 i ticket emessi (uno ogni 10 euro di spesa) dall’avvio dell’iniziativa – cominciata l’8 dicembre – e che ha generato una spinta considerevole agli acquisti natalizi. Le card emesse in occasione del concorso sono state 2.842, le transizioni totali 3.565.

A fare la parte del leone nell’emissione dei ticket il comune di Maniago, già forte nell’esperienza acquisita in anni di concorsi con la formula del biglietto cartaceo, con 11.207 distribuiti, seguito da Sesto al Reghena con 2.967 e San Vito al Tagliamento con 1.483.

Per i promotori (associazione Sviluppo&Territorio, Ascom-Confcommercio, Terziaria, unitamente agli sponsor Camera di Commercio Pordenone Udine, FriulOvest banca e Sardex Pay) organizzare questo concorso digitale non è stato semplice, «sicuramente è stata una scelta coraggiosa che ha tracciato la strada da percorrere per iniziative similari in un prossimo futuro: la digitalizzazione” così ha commentato il presidente di Sviluppo e Territorio Alberto Marchiori.

“Questa iniziativa a premi digitale – ha replicato il manager Andrea Malacart – si è dimostrata un’ottima strada per consentire ai negozi di ampliare il proprio pubblico, migliorare la loro brand di consapevolezza, generare engagement tra i propri utenti, produrre line guida generation e aumentare il valore dello scontrino medio del consumatore”.

I vincitori del concorso sono stati estratti mediante l’utilizzo di una piattaforma certificata, avvalendosi della collaborazione di Top Class Promotion di Pordenone.

Nelle scorse settimane si è svolta l’estrazione dei premi relativa al primo concorso a premi “Vinci con lo Shopping 2022”. Questi i nomi (nella foto): Francesca Gregoris (soggiorno in Sardegna); Stefania Bertin (soggiorno in Alto Adige); Sandra Paveglio (bicicletta elettrica); Emanuela Muccin (bicicletta elettrica); Carmen Mander (iPhone 14 Pro); NatasciaTassotto (iPhone 14 Pro); Letizia Manarin (iPhone 14); Gloria Alzetta (iPhone 14); Lorena Sartori (TV 55″); Raffaella Menna (TV 55″); Angela Novello (TV 55″); Maddalena Moretto (robot da cucina); Nancy Borean (robot da cucina); Nataliya Frankova (soundbar); Ione Del Mistro (soundbar).

Nel corso della serata, presenti Lino Mian presidente di FriulOvest banca, Flavio Rosolen per l’Ascom Mandamentale di Maniago con il direttore provinciale Luca Penna, sono state menzionate anche le attività commerciali e di pubblico esercizio che si sono distinte per numero di ticket emessi. Sono Piazza Sport (Maniago nella foto), Agenzia La Pratica (Sesto al Reghena), Artecapelli (Pasiano), Tandem (Spilimbergo), Casa Valcellina (Montereale Valcellina), Colorificio Sandri (San Vito al Tagliamento), Erboristeria Alchimia (Brugnera), A. Romanin (Pordenone), Da Renata (Valvasone Arzene), Salone Melissa (Zoppola), Osteria Turlonia (Fiume Veneto), Capogiro (Sacile), I Marmocchi (Casarsa della Delizia).