13 dicembre, Concerto “Natale, un ponte per la pace”

PORCIA – Sabato 13 dicembre 2025 alle ore 20.00 presso la Chiesa di Sant’Agnese in Rorai Piccolo a Porcia, si terrà il Concerto Natale, un ponte per la pace del coro Voci Bianche “Salvador Gandino” e del coro “Audite Nova” di Staranzano (Go), diretti da Daniela Nicodemo e Caterina Biasiol. I piccoli cantori saranno per l’occasione accompagnati dal pianoforte di Federico Maso. L’evento è inserito nella rassegna Purlilium Natale 2025 del Comune di Porcia e nel cartellone di Nativitas Fvg 2025.

Non è possibile immaginare un Natale senza musica corale, ma in Friuli Venezia Giulia sarebbe ormai difficile anche immaginarlo senza Nativitas, il grande cartellone di canti e tradizioni natalizie che ormai da oltre vent’anni unisce eventi liturgici e concertistici in tutta la Regione. Promosso dall’Usci Friuli Venezia Giulia, questo percorso musicale è cresciuto negli anni fino a riunire quest’anno oltre 150 eventi, distribuiti nelle province di Trieste, Udine, Gorizia e Pordenone, ma “esportati” anche in altre regioni italiane e all’estero.

Ingresso libero.