Claut inaugura Despolei Dh e adotta il Bici plan

CLAUT – Claut compie un nuovo passo nello sviluppo della propria offerta sportiva e turistica dedicata alla mountain bike. Da una parte sarà inaugurato Despolei DH, il primo tracciato del paese dedicato al mondo gravity; dall’altra, l’amministrazione comunale ha approvato il Bici Plan, strumento fondamentale per dare una cornice alla viabilità cicloturistica e programmare in modo strutturato i futuri interventi sul territorio.

L’inaugurazione di Despolei DH si è avuta domenica 19 aprile nell’area del Palaghiaccio “Alceo Della Valentina”. Il nuovo percorso, realizzato nell’area dell’ex impianto di risalita Despolei è lungo 1,5 chilometri ed è pensato per rider esperti, con passaggi tecnici, sponde e salti. Si tratta del primo tracciato a Claut espressamente dedicato al downhill e all’enduro, una novità che amplia in modo significativo l’offerta locale.

La pista è stata realizzata grazie all’impegno della Polisportiva Claut e con il sostegno del Comune, che ha finanziato con 40 mila euro la manutenzione e la riqualificazione della struttura dell’ex area sciistica. In questo intervento rientra anche il recupero del vecchio magazzino dell’impianto di risalita, destinato a diventare in futuro uno spazio multifunzionale: deposito, punto informativo, ufficio e centro attrezzato per la manutenzione e il noleggio delle biciclette.

Accanto all’apertura del nuovo tracciato, l’adozione del Bici Plan rappresenta un passaggio strategico per Claut. Si tratta infatti dello strumento che permette di regolamentare la viabilità cicloturistica comunale, di adeguarsi agli indirizzi regionali sulla mobilità ciclistica e di accedere ai contributi destinati alla manutenzione straordinaria, alla realizzazione di nuove infrastrutture e al potenziamento dei servizi. Per l’amministrazione era uno degli obiettivi fondamentali da raggiungere entro fine mandato, anche alla luce del lavoro già svolto in questi anni (mappatura dei percorsi, manutenzione dei tracciati e organizzazione di eventi dedicati al mondo MTB).

Claut è tra i primi Comuni in regione a dotarsi di questo strumento. Il Bici Plan si inserisce in una visione più ampia di vallata, che guarda al collegamento progressivo tra i Comuni della Valcellina e a un obiettivo di lungo periodo: collegare con una rete di piste ciclabili l’intera valle, da Montereale fino ad Erto, permettendo così agli appassionati di percorrerla tutta evitando la strada regionale. Claut è il capofila e il coordinatore: l’obiettivo è arrivare un giorno alla realizzazione del Bici Plan per tutti i paesi della valle al fine di creare una progettualità unica e complessiva.

Nei prossimi mesi il potenziamento dell’offerta proseguirà con ulteriori servizi: durante l’estate verranno infatti installate a Claut delle colonnine di ricarica per le e-bike.

Per informazioni sull’inaugurazione e sulla nuova pista Despolei DH è possibile contattare l’ufficio turistico o visitare le pagine Instagram e Facebook del Comune di Claut.