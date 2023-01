“A Christmas Carol by John Rutter”, il 6 a Vivaro

VIVARO – John Rutter è un compositore e direttore di orchestra inglese, ma la sua fama internazionale è dovuta soprattutto alle sue composizione per coro.

Tra le sue opere più importanti, sicuramente, la raccolta di canti dedicati al Natale è quella che gli ha dato maggior successo, basti pensare che “Shepherd’s Pipe Carol”, scritta quando era ancora studente, ha venduto oltre un milione di copie soltanto di partiture.

Il concerto proposto dall’Associazione Musicale Gabriel Fauré, per celebrare il nuovo anno 2023, ha come titolo “A Christmas Carol by John Rutter”, ispirato dal celebre romanzo di Charles Dickens, ma che vuol rendere omaggio alle composizioni del più grande compositore di musica sacra vivente, appunto John Rutter e le sue Carols.

I brani saranno eseguiti dalle voci del PVE Pordenone Vocal Ensemble accompagnato per l’occasione dagli ottoni del Gabriel Fauré Consort e dal pianoforte del maestro Andrea Tomasi, diretti da Emanuele Lachin.

Appuntamento nella Chiesa di Santa Maria Assunta di Vivaro (PN), venerdì 6 gennaio 2023 alle ore 20.45.Ingresso gratuito.

L’evento è realizzato in collaborazione con il Comune di Vivaro, la Proloco di Vivaro e con il sostegno della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Fondazione Friuli.