Aria delle Dolomiti, weekend di sport a Claut

CLAUT – Nel weekend del 17 e del 18 agosto torna “Aria delle Dolomiti”, l’appuntamento con musica, enogastronomia e tradizioni che da qualche anno accende il fine settimana di Ferragosto a Claut.

L’evento inizia alle 10 di sabato, con l’apertura dei mercatini di enogastronomia locale e di artigianato lungo le vie del paese. Nei chioschi e nei food truck in piazza San Giorgio si potranno trovare birra (tra cui le birre artigianali del birrificio Agro), spritz, drink, panini e una specialità tutta friulana, il frico della premiata Latteria di Aviano.

Ci sarà spazio anche per riscoprire gli antichi mestieri, ed in particolare la lavorazione del legno e della lana. La musica comincerà a mezzogiorno, con un primo dj set a cura di Lino Lodi, seguito dal set indietronic con il dj Putano Hoffman. Infine, il piatto forte della giornata: alle 21.15, infatti, in Piazza San Giorgio si esibiranno i Mellow Mood, gruppo originario del pordenonese che negli anni è diventato una colonna portante del reggae italiano ed è stato capace di trascendere i confini avendo suonato nei più importanti festival internazionali in Spagna, Colombia e Usa.

Aria delle Dolomiti prosegue domenica: alle attività del giorno precedente si aggiunge la possibilità di provare, lungo le vie del paese, i giochi in legno tipici dell’infanzia di un tempo.

Per quanto riguarda la musica, invece, si parte sempre a mezzogiorno con dj The Bear, che proporrà una selezione di funky e musica italiana anni ’70 e ’80. Dalle 14, la street band itinerante i Bandaros suonerà tra le vie di Claut, mentre per i bambini verrà proposto uno spettacolo di bolle. Alle 16 sarà il turno delle danze folkloristiche a cura dei Danzerini di Aviano, e alle 18 dj Pier Fedeli concluderà il weekend con una selezione di musica dance degli anni ’90 e 2000.

Ma la musica non si ferma con il 18 agosto: nei giorni successivi sono in programma altri spettacoli, come l’esibizione dei Detector di mercoledì 21 alle 21, o il rock degli Absolute Five previsto per domenica 25 alle 18.

Tornando al weekend di Aria delle Dolomiti, sarà possibile provare anche diverse attività sportive: sabato dalle 9 domenica dalle 8 sono in programma delle uscite di canyoning nelle forre intorno a Claut, il Ciafurle e il Ciolesan, mentre sabato è è previsto un mini corso base di kayak sul lago di Barcis. Info e prenotazioni su clautwatersportcenter.it. Dalle 17 di sabato, la palestra comunale di Claut ospiterà anche una lezione gratuita e aperta a tutti di tecniche base di autodifesa da strada e kajukenbo.