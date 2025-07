Torna il grande tennis targato Eurosporting, dal 27 luglio al 10 agosto

CORDENONS – lI conto alla rovescia è oramai terminato, anche quest’anno l’Eurosporting Cordenons sarà teatro di un doppio appuntamento internazionale di tennis. Nel solco di una tradizione oramai collaudata e consolidata nel tempo si vivranno due intense settimane dal 27 luglio al 10 agosto sui campi in terra battuta, che promettono di catalizzare l’interesse degli appassionati di tennis e non soltanto in Friuli Venezia Giulia.

Un’imperdibile manifestazione organizzata da Eurosporting Cordenons e Euro&Sport Asd Arl e dal suo staff sempre in prima linea quando si parla di tennis ed eventi d’élite a livello non solo del Bel Paese, entrato a far parte a pieno titolo nel gotha dell’estate sportiva italiana.

Anche per quest’anno sono stati riconfermati gli sponsor “storici” della manifestazione con i main title sponsor Serena Wines 1881 e Acqua Maniva per entrambi gli appuntamenti Itf femminile W75 e Atp Challenger 75. Da sottolineare il fondamentale supporto fornito dalla regione FVG, dal Comune di Cordenons e dai numerosi sponsor locali e non, che per l’ennesima volta hanno voluto veicolare il proprio messaggio attraverso il tennis internazionale disputato sui campi dell’Eurosporting Cordenons.

Due settimane di tennis internazionale che arrivano sull’onda lunga dei grandi successi a tinte tricolori ottenuti nei primi sette mesi del 2025, tra i quali spiccano le due vittorie Slam di Jannik Sinner attuale numero 1 della classifica mondiale ATP, tra cui la freschissima ed esaltante nel tempio di Wimbledon, finora tabù per il tennis azzurro sia in campo maschile che femminile e non da meno la top ten conquistata e consolidata da Lorenzo Musetti, presente per ben due volte (2019-2020) alle latitudini dell’Eurosporting Cordenons.

Un albo d’oro che recita in 21 edizioni nomi di spicco tra i quali gli azzurri Filippo Volandri, Paolo Lorenzi, lo spagnolo Pablo Carreno Busta, il serbo Filip Krajinovic, il giapponese Taro Daniel e l’argentino Francisco Cerundolo. Tutti giocatori che hanno trionfato sul centrale dell’Eurosporting intitolato al compianto Edi Aldo Raffin e hanno in breve tempo spiccato il volo nelle posizioni che contano della classifica mondiale Atp. C’è anche chi non ha vinto il challenger di Cordenons, ma nel giro di 4 anni dalla sua partecipazione è diventato l’uomo da battere tra i cosiddetti Next Gen e in senso assoluto. Stiamo parlando dello spagnolo Carlos Alcaraz, attuale numero 2 della classifica mondiale, che a 22 anni può già vantare in bacheca cinque titoli dello Slam tra cui la recente vittoria al Roland Garros ai danni del “nostro” Jannik Sinner, sconfitto in finale nell’edizione 2020 dal connazionale Bernabè Zapata Miralles. Una cartina al tornasole posizionata sul tennista di Murcia, che dimostra la qualità assoluta dei protagonisti che hanno calcato la terra rossa dell’Eurosporting Cordenons, a partire dalla prima edizione del 2004 fino ai giorni nostri.

Il fiore all’occhiello della conferenza stampa di apertura della manifestazione è stato rappresentato dalla gradita presenza di Paolo Lorenzi direttore degli Internazionali BNL d’Italia, uno dei giocatori da sempre più apprezzati dal pubblico dell’Eurosporting Cordenons, che su questi campi ha lasciato un segno indelebile quando era giocatore scrivendo per ben due volte (nel 2012 e 2018) il suo nome nell’albo d’oro della manifestazione.

Il torneo è stato presentato lunedì 21 luglio alla presenza di varie autorità politico-sportive del territorio, da Serena Raffin direttore responsabile organizzativo dell’evento a Claudio Bortoletto presidente di Eurosporting Cordenons SSD A RL, in rappresentanza di Eurosporting Experience.

Presenti per l’occasione:

Il Consigliere Regionale: Markus Maurmair

Il Sindaco di Cordenons: Andrea Delle Vedove

Il Presidente FITP FVG: Antonio De Benedittis

In rappresentanza di Serena wines 1881: Luca Serena Amministratore Delegato

Per Acqua Maniva: Michelangelo Foglio – figlio del titolare. In rappresentanza del CONI: Dorino De Crignis.

Come da tradizione saranno le donne approdate alla 10° edizione a debuttare sui campi in terra battuta dell’Eurosporting Cordenons, con un torneo Itf da 60mila dollari di montepremi, un prize money quadruplicato rispetto al recente passato, che permetterà di poter ammirare sui campi in terra rossa dell’Eurosporting Cordenons alcune delle più interessanti protagoniste del panorama internazionale non solo per quanto riguarda la stagione in corso. Tabellone femminile che si preannuncia di qualità, con la promettente 19enne della Repubblica Ceca Sara Bejlek (n.114 Wta) che si presenta con i favori del pronostico, in virtù della vittoria nel Wta 125 di Makarska conquistata ad inizio giugno e gli ottavi di finale raggiunti nel Wta 1000 di Madrid.

Un’edizione che vivrà del ritorno alle latitudini friulane di due recenti vincitrici della manifestazione l’ungherese Panna Udvardy (n.150 Wta) e la slovena Veronika Erjavec (n.171 Wta) che hanno griffato l’albo d’oro rispettivamente nel 2022 e 2023.

C’è grande attesa per la presenza nel main draw della 17enne austriaca Lilli Tagger (n.508 Wta) vincitrice nell’ultima edizione del Roland Garros Juniores, senza perdere nemmeno un set. Una giocatrice destinata a far parlare di sé in un futuro nemmeno troppo lontano, che è già entrata nell’agenzia Avima diretta da Alex Vittur, noto al grande pubblico per essere lo “storico” manager di Jannik Sinner. “La persona che mi conosce meglio di tutti è Alex Vittur, ex giocatore delle mie parti – raccontò Sinner in un’intervista al Corriere -. La mia storia di tennista è cominciata con lui quando avevo 12 anni, grazie ad Alex sono andato a Bordighera da Riccardo Piatti, mi conosce a memoria, sa tutto di me. È amico, fratello, famiglia”. Non solo la Tagger è seguita dal novembre 2023 da Francesca Schiavone ex top 4 del ranking Wta, prima e finora unica italiana il vincere il Roland Garros nel 2010, di cui porta in campo i tratti distintivi con un meraviglioso rovescio a una mano, che era il marchio di fabbrica della tennista milanese.

Non mancheranno le italiane con la presenza di Tyra Caterina Grant 17enne in costante crescita allenata dall’ex pro Matteo Donati, che oramai da alcuni mesi è finita nei radar della FITP, con Tathiana Garbin capitana di Billie Jean King Cup e Roberta Vinci neo tecnico federale che ne seguono le gesta ad ogni torneo. Una giocatrice la Grant che è figlia d’arte, il padre Tyrone è stato infatti una stella del basket vestendo in passato la canotta dell’OIimpia Milano, recentemente ha raggiunto la semifinale nel W75 di Zagabria. Da seguire anche Nuria Brancaccio in cerca della definitiva consacrazione ad alto livello, che sta vivendo un buon periodo di forma nel quale ha raggiunto la finale nel W75 di Bucharest e nel W50 di Aschaffenburg. La nutrita pattuglia azzurra si completerà, in attesa di wild card e qualificazioni, con la presenza di Aurora Zantedeschi, Nicole Fossa Huergo, Silvia Ambrosio e Dalila Spiteri, semifinalista nell’edizione 2023, che nelle scorse settimane ha trionfato nel W35 al Circolo Tevere Remo a Roma.

Tutte le partite del torneo saranno trasmesse in diretta streaming su www.itftennis.com.

L’ingresso agli incontri sui vari campi sarà gratuito per tutta la durata del torneo.

Le emozioni però come di consueto non si fermeranno al già prestigioso torneo femminile, dal 3 al 10 agosto saranno gli uomini a prendersi il palcoscenico, con la 22° edizione dell’Atp Challenger 75, dotato di un montepremi di 100mila dollari.

Sono 32 i giocatori nel tabellone principale del singolo maschile, 6 di questi arriveranno dalle qualificazioni e tre entreranno con le wild card (una assegnata dal circolo organizzatore e due dalla Federazione Italiana Tennis e Padel). Il torneo di doppio maschile prevede invece un main draw di 16 coppie. La “prima battuta” dell’Atp Challenger Cordenons 2025, sarà nella mattinata di domenica 3 agosto, con le prime partite del tabellone delle qualificazioni.

Per tutta la giornata di domenica e nel mattino di lunedì si giocheranno la “Quali”. Da lunedì sera via al tabellone principale.

Grande favorito del torneo è il 27enne spagnolo Carlos Taberner (n.107 Atp) che ritorna sui campi dell’Eurosporting Cordenons dopo la sconfitta nella finale della scorsa edizione patita dal lituano Vilius Gaubas, con l’obiettivo dichiarato in questa edizione di alzare il trofeo che spetta al vincitore del torneo. Il valenciano sembra vivere un momento di grande forma prova ne sia lo sono i successi conquistati in questa stagione nel challenger 125 di Sassuolo e 75 di Murcia.

Tra i protagonisti più attesi di questa edizione va annoverato il 35enne serbo Dusan Lajovic (n.119 Atp) che vanta un passato tra i primi 25 della classifica mondiale Atp, oltre a due titoli conquistati nel circuito maggiore e due ottavi di finale Slam, ottenuti agli Australian Open e Roland Garros. Non solo Lajovic ha contribuito nel 2020 alla vittoria della Serbia nella Atp Cup, competizione a squadre miste (uomini-donne) che si disputa ad inizio stagione sul cemento australiano. A conferma che stiamo parlando di un autentico protagonista del “mattone tritato”, basti pensare che Lajovic fu il protagonista dell’atto conclusivo nell’Atp 1000 di Montecarlo del 2019, vinto in quella circostanza dall’azzurro Fabio Fognini.

Chi cerca la definitiva possibilità di affermarsi ad alti livelli è il 26enne ungherese Zsombor Piros (n.166 Atp) che dopo essersi messo in evidenza a livello junior, non è mai riuscito nell’intento di esplodere definitivamente nelle posizioni che contano a livello mondiale, nonostante le recenti affermazioni consecutive nei challenger di Ostrava e Tunisi. Un altro gradito ritorno alle latitudini friulane è quello dell’austriaco Lukas Neumayer (n.168 Atp) che due anni fa si spinse fino alla finale del torneo, superando l’idolo di casa Riccardo Bonadio, prima di cedere nettamente a Matteo Gigante.

Incuriosisce la presenza nel tabellone di due tennisti brittanici Jay Clarke e Jack Pinnington Jones, che solitamente non frequentano il circuito cadetto sul “mattone tritato”. In particolare Pinnington Jones è reduce dalla sconfitta nel primo turno di Wimbledon contro il “nostro” Flavio Cobolli fresco di top 20 nel ranking Atp. Da seguire con interesse anche il 31enne belga Kimmer Coppejans, ex numero 1 del mondo a livello Itf, che vanta nel proprio palmarès 5 tornei del circuito challenger e un best ranking a ridosso dei primi Atp, nonché una finale di Coppa Davis conquista nel 2015 con la maglia del Belgio. Dalla vicina Croazia arriva invece il 21enne Mili Poljiciak che nel 2022 conquistò (come primo tennista croato) il titolo di Wimbledon junior, un giocatore ancora in cerca di una certa continuità di risultati, ma che potrebbe rappresentare un prospetto per il futuro del tennis al maschile.

Dando un’occhiata in chiave azzurra l’edizione 2025 del challenger di Cordenons segnerà il ritorno del redivivo Stefano Travaglia (n.232 Atp) il 34enne di Ascoli Piceno, che dopo una serie interminabile di guai fisici per i quali ha anche rischiato di compromettere il prosieguo della carriera, quest’anno è tornato al successo nel challenger 75 di Modena ad inizio luglio. Per quella che potrebbe essere una nuova sliding doors della carriera dell’ascolano, nel tentativo di risalire le posizioni che più gli competono a ridosso dei primi 100 della classifica mondiale Atp. Sui campi in terra battuta dell’Eurosporting vedremo nuovamente all’opera il 25enne canturino Federico Arnaboldi (n.220 Atp) che cerca di sfatare il tabù dei quarti di finale, nei quali si era incagliato il suo cammino nella scorsa edizione della manifestazione. Un piazzamento quello dei quarti di finale che Arnaboldi ha ripetuto per ben cinque volte in questo scorcio di stagione, tra i vari challenger di Nonthaburi, Napoli, Roma, Monza e Perugia. A chiudere la pattuglia italiana il 33enne Lorenzo Giustino già presente diverse volte alle latitudini dell’Eurosporting. Il contingente a tinte tricolori è con ogni probabilità destinato a rimpolparsi in prossimità dell’avvio del torneo tra qualificazioni e wild card.

Tutte le partite del torneo saranno trasmesse in diretta streaming su www.atptour.com e ci sarà anche la copertura televisiva di SuperTennis che manderà in onda la differita della finale. L’ingresso agli incontri sui vari campi sarà gratuito fino ai quarti di finale del tabellone di singolare.

Da venerdì 8 agosto e fino alla finale del tabellone di singolare in programma domenica 10 agosto, l’ingresso sulle tribune del campo centrale sarà a pagamento con biglietti numerati per fila e posto, acquistabili con prevendita ticket online e/o direttamente sul posto. Un centrale, quello intitolato all’indimenticato Edi Aldo Raffin, che quest’anno si presenta molto rinnovato con un restyling che ha interessato le tribune totalmente ridipinte da cima a fondo e la cosiddetta tribuna vip che presenta una passatoia di accesso alla zona riservata ad autorità e sponsor.