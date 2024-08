Atp Challenger 75 Cordenons, Arnaboldi e Collarini ai quarti

CORDENONS – Sono iniziati gli incontri del secondo turno del tabellone principale dell’Atp Challenger 75 Cordenons, torneo dotato di un montepremi da 82mila dollari, che si disputa sui campi in terra battuta dell’Eurosporting.

Il primo ad accedere ai quarti di finale è il belga Alexander Blockx, numero 290 Atp, che ha sconfitto con un doppio 6-4 il rumeno Cezar Cretu.

L’incontro ha visto Cretu uscire meglio dai blocchi di partenza fino al 3-1. Poi Blockx, vincitore degli Australian Open Junior nel 2023, ha preso in mano i ritmi dell’incontro ed ha infilato un parziale di cinque giochi a uno, che gli ha permesso di chiudere 6-4 la prima frazione. Nel secondo set il belga ha allungato fino al 5-3, sciupando anche alcune occasioni per il doppio break, ma dovendo a sua volta salvare i tentativi di rientro dell’avversario. Una volta conquistato il terzo matchpoint, Blockx è riuscito nell’intento di chiudere l’incontro sul definitivo 6-4.

Vittoria in rimonta per il ceco Andrew Paulson che spegne in 3 set (3-6 6-0 6-4) le velleità del turco Ergi Kirkin, giustiziere al primo turno dell’inglese Oliver Crawford, numero 5 del seeding friulano.

Grande lotta nella sfida ispano-argentina tra Albert Ramos Vinolas, testa di serie numero 1 e l’argentino Andrea Collarini. Il tennista albiceleste è subito partito fortissimo scappando sul 3-1 e 4-2, prima di essere agganciato sul 4-4. Nel nono gioco il 32enne argentino ha breakkato nuovamente lo spagnolo, ma non è riuscito a chiudere la frazione. Collarini ha servito una seconda volta per il set sul 6-5, ma qui ha subito il ritorno di Ramos Vinolas e tutto è stato rimandato al tie-break. Il 36enne di Barcellona è scappato sul 5-3, ma sul più bello ha avuto un passaggio a vuoto che ha indirizzato il parziale nelle mani dell’argentino. In avvio di secondo set Collarini ha subito operato il break salendo 2-0, poi la pioggia ha interrotto per oltre un’ora l’incontro e l’argentino ha poi conquistato anche il secondo set per 6-1.

Tutte le partite del torneo saranno trasmesse in diretta streaming su https://tennis.euro-sporting.it/live-stream-atpchallenger24/. Quest’anno ci sarà la copertura televisiva di SuperTennis degli incontri programmati sul Campo Centrale SerenaManiva.

RISULTATI SECONDO TURNO TABELLONE SINGOLARE:

Alexander Blockx (BEL) b. Cezar Cretu (ROU) 6-4 6-4

[Alt] Andrew Paulson (CZE) vs Ergi Kirkin (TUR) 3-6 6-0 6-4

[1] Albert Ramos-Vinolas (ESP) vs Andrea Collarini (ARG) 6-7 1-6

[8] [WC] Federico Arnaboldi (ITA) vs [Q] Alessandro Pecci (ITA) 6-3 6-1

CHARITY PADEL NIGHT

In orario serale giovedì 8 agosto verrà riproposta anche quest’anno l’iniziativa di beneficenza, con un torneo di Padel, in favore dell’associazione Onlus Le Petit Port. La finalità è per raccogliere fondi da destinare all’assistenza domiciliare pediatrica e all’acquisto di macchinari o attrezzature per il reparto di Pediatria dell’ospedale civile di Pordenone.