Atp Challenger 75 Cordenons, esce De Alboran. Giustino e Pecci al secondo turno

CORDENONS – Giornata intensa all’Atp Challenger 75 Cordenons, dove si stanno completando gli incontri di primo turno del tabellone principale.

Grande sorpresa sul campo centrale con la sconfitta dello statunitense Nicolas Moreno De Alboran, testa di serie numero 2 e semifinalista nel 2022, per mano dell’austriaco Sandro Kopp (n.307 Atp) con il punteggio di 7-6 6-2.

Moreno De Alboran è apparso sottotono rispetto ai consueti standard abituali e ad eccezione di una fiammata sul 5-4 e servizio nel primo set e un vantaggio di 6-5 nel tie-break, non ha mai dato l’impressione di poter veramente impensierire l’avversario. Kopp dal canto suo ha messo in mostra quelle qualità che solo poche settimane fa gli avevano permesso di eliminare lo spagnolo Albert Ramos Vinolas, che qui alle latitudini friulane si presenta come primo favorito del torneo.

In apertura di programma Alessandro Pecci, proveniente dalle qualificazioni, conferma di attraversare un ottimo momento di forma regolando con un perentorio 6-3 6-0 il qualificato olandese Ryan Nijboer. Partita senza storia nella quale il riminese che si allena nella Galimberti Tennis Academy ha mostrato tutti i recenti progressi messi in luce nell’ultimo periodo concedendo le briciola al tennista “Orange”.

Facile successo anche per l’argentino Andrea Collarini, uno degli aficionados in termini di presenze del torneo friulano, che fatica solo per un set con il qualificato croato Luka Mikrut e poi si impone con il punteggio di 7-5 6-1.

Conquista il secondo turno anche il 22enne ceco Andrew Paulson, accompagnato da Marketa Vondrousova, attuale n.18 Wta e campionessa di Wimbledon nel 2023, nonché medaglia d’argento a Tokyo 2020. Paulson dopo un combattutissimo primo set deciso per 12-10 al tie-break, ha subito il turno di Planinsek che ha fatto suo nettamente il parziale. Nel terzo set il ceco ha ingranato nuovamente le marce alte chiudendo sul definitivo 6-1.

Non tradisce le attese l’austriaco Joel Schwaerzler, 18enne allenato dall’ex pro Jurgen Melzer, che supera in tre set (7-5 2-6 6-3) il bosniaco Nerman Fatic giocatore esperto e navigato a livello di circuito cadetto. Schwaerzler in questa stagione ha vinto il challenger di Skopje e raggiunto la semifinale nel Roland Garros Junior.

Battaglia durissima sul centrale SerenaManiva nel derby azzurro tra Andrea Picchione e Lorenzo Giustino.

Passa in rimonta lo spagnolo Carlos Taberner che sconfigge in 3 set (6-4 1-6 6-0) il croato Nino Serdarusic proveniente dalle qualificazioni.

Il napoletano in vantaggio 5-0 si è fatto rimontare sino al 5-5, prima di piazzare l’allungo sul 7-5. Nel secondo set Picchione ha preso in mano le redini del gioco e si è imposto facilmente per 6-2. Nel parziale decisivo Giustino ha allungato sul 2-0, ma è stato agganciato sul 2-2. Il napoletano ha operato nuovamente il break nell’ottavo game, sotto un sole sempre più cocente, ma un Picchione mai domo ha tentato l’ennesimo rientro.

La soluzione al rebus è arrivata nel decimo gioco quando Giustino, dopo circa 2 ore e 50 minuti, ha chiuso sul 6-4 con il terzo break in suo favore.

Continua l’ottimo momento del lituano Vilius Gaubas, che dopo avere ottenuto le semifinali nel challenger 100 di Verona, quest’oggi ha superato il britannico Felix Gill con il punteggio di 7-5 6-3.

Autentica prova di resilienza del qualificato argentino Luciano Manuel Ambrogi che tra ultimo turno delle qualificazioni e primo incontro dopo oltre 3 ore di gioco lo spagnolo Sanchez Izquerido per 6-7 6-3 7-5, dopo essere già stato in campo oltre 3 ore 30 minuti nell’ultimo turno di qualificazione con il connazionale Rodriguez.

Nel secondo derby azzurro di giornata vittoria di Samuel Vincent Ruggeri che supera 7-5 7-6 il pisano Francesco Maestrelli. Partita dai contorni altalenanti che ha visto Vincent Ruggeri gestire meglio i punti decisivi della sfida.

Mercoledì 7 agosto, a partire dalle 14, inizieranno gli incontri del secondo turno tra cui spicca tra tutti il derby azzurro tra Federico Arnaboldi e Alessandro Pecci che designerà sicuramente un giocatore italiano nei quarti di finale. Tornerà in campo anche Albert Ramos Vinolas, testa di serie numero 1, che se la vedrà con l’argentino Andrea Collarini. Da seguire anche la sfida tra il rumeno Cretu e il belga Blockx, autore dell’eliminazione al primo turno dello spagnolo Daniel Rincon, testa di serie numero 3.

Tutte le partite del torneo saranno trasmesse in diretta streaming su https://tennis.euro-sporting.it/live-stream-atpchallenger24/. Quest’anno ci sarà la copertura televisiva di SuperTennis degli incontri programmati sul Campo Centrale SerenaManiva.

RISULTATI PRIMO TURNO TABELLONI PRINCIPALE:

[Q] Alessandro Pecci (ITA) b. [Q] Ryan Nijboer (NED) 6-3 6-0

Lorenzo Giustino (ITA) b. [Q] Andrea Picchione (ITA) 7-5 2-6 6-4

[Alt] Sandro Kopp (AUT) vs [2] Nicolas Moreno De Alboran (USA) 7-6 (6) 6-2

Samuel Vincent Ruggeri (ITA) vs [7] [WC] Francesco Maestrelli (ITA) 7-5 7-6 (5)

[Alt] Andrew Paulson (CZE) b. Filip Jeff Planinsek (SLO) 7-6 (10) 2-6 6-1

Carlos Taberner (ESP) b. [Q] Nino Serdarusic (CRO) 6-4 1-6 6-0

[Q] Luciano Emanuel Ambrogi (ARG) vs Nikolas Sanchez Izquierdo (ESP) 6-7(2) 6-3 7-5

Andrea Collarini (ARG) b. [Q] Luka Mikrut (CRO) 7-5 6-1

Joel Schwaerzler (AUT) b. [6] Nerman Fatic (BIH) 7-5 2-6 6-3

[4] Vilius Gaubas (LTU) vs Felix Gill (GBR) 7-5 6-3

[WC] Riccardo Bonadio (ITA) vs Vitaliy Sachko (UKR) 6-4 6-2