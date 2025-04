Iniziativa a favore Ail Pordenone con Alpini Aviano

AVIANO – Il volontariato talvolta ha delle azioni e riflessioni incredibili e originali ma soprattutto con una sensibilità unica capace di muovere il cuore e il bene per il prossimo con dignità e rispetto come in questo caso.

Infatti, grazie a un’ iniziativa di una persona che ha voluto mantenere l’ anonimato, sono stati offerti dei prodotti , frutto di una generosa pesca e messi a disposizione per la loro preparazione culinaria agli Alpini di Aviano , ben felici di rendersi utili sapendo poi lo scopo di questo appuntamento .

La partecipazione a tale banchetto che ha visto pure la condivisione del Sindaco di Aviano Paolo Tassan Zanin e del Presidente Ail Aristide Colombera ha potuto consentire la raccolta di 900 euro da utilizzare per i prossimi progetti in campo ematologico che Ail Pordenone ha già programmato per il vicino futuro.

Stefano Boscariol