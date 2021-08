Atp Challenger Cordenons, esordio travolgente per Travaglia

CORDENONS – Un derby azzurro di notevole spessore tecnico-agonistico è andato in scena sul centrale Acqua Dolomia, protagonisti sul campo Giulio Zeppieri e Andrea Pellegrino che hanno dato vita a una sfida durata oltre 3 ore, vinta dal 19enne romano con il punteggio di 5-7 7-6 7-6.

Nel primo set dopo un primo allungo di Pellegrino sul 2-0, Zeppieri ha brekkato a zero l’avversario. Pellegrino ha alzato nuovamente i giri del motore e dopo una prima chance per chiudere il set sul 5-4 e riuscito nel suo intento di chiudere il set in proprio favore nel dodicesimo gioco.

Nel momento più difficile dell’incontro Zeppieri ha annullato 7 palle break a Pellegrino e la partita si è così trascinata fino al tie-break, dominato dal romano per 7 punti a 2. Nel parziale decisivo Il siciliano ha avuto subito l’opportunità di partire con un break di vantaggio, sfumata l’occasione l’incontro è vissuto su alcuni scambi di pregevole fattura alternati da serie di errori gratuiti.

Pellegrino avanti per 6-5 ha avuto un matchpoint sul servizio di Zeppieri, bravo ad annullare magistralmente la chance con il servizio seguito da una volée chirurgica. Nel tie-break decisivo Zeppieri ha mostrato maggiore lucidità mentale e non ha lasciato scampo a Pellegrino che ha sentito la pressione del momento incappando in qualche errore di troppo con il rovescio.

Vittoria col brivido per l’argentino Tomas Martin Etcheverry, fresco vincitore del challenger di Trieste che sotto per 7-5 4-1 e di un break nel terzo set con il connazionale Olivo, rimonta e vince una maratona durata circa 3 ore e 30 minuti, che ha tenuto col fiato sospeso il pubblico presente sul campo Acqua Dolomia.

Avanza anche Federico Gaio che gioca un match altalenante contro il brasiliano Meligeni Alves, ma trova il modo di venirne a capo nel terzo set quando sotto per 2-0 infila cinque giochi consecutivi a uno, chiudendo con il punteggio di 6-3 3-6 6-3.

In apertura di giornata sul centrale lo svizzero Huesler (n.175 Atp) supera con un doppio 6-4 Roberto Marcora, il giocatore di Busto Arsizio spreca malamente un vantaggio di 3-0 nel secondo set ed è costretto ad alzare bandiera bianca. Sfide sudamericane sui campi secondari con l’argentino Francisco Cerundolo supera agevolmente il qualificato colombiano Gonzalez per 6-4 6-2.

Cade invece il boliviano Hugo Dellien, che reduce dalla sconfitta con Djokovic al primo turno delle Olimpiadi di Tokyo, trova disco rosso dall’argentino Ugo Carabelli, dopo un primo set risolto al tie-break dal tennista albiceleste. Prosegue la bella corsa di Francesco Forti, proveniente dalle qualificazioni, che piega senza troppe difficoltà la resistenza di Luca Nardi (6-0 6-3), che a parziale consolazione tra 48 ore festeggerà raggiungimento della maggiore età.

Vittoria in rimonta per il cileno Barrios Vera che dopo un avvio in rincorsa supera il brasiliano Joao Menezes 3-6 6-4 6-1. Conferma di essere in un buon momento di forma l’argentino Thiago Augustin Tirante, che dopo la finale raggiunta domenica scorsa nel challenger di Trieste, regola 6-4 7-6 il francese Quentin Halys.

Il programma di domani prevede il derby tra Giulio Zeppieri e il pordenonese Riccardo Bonadio in apertura di programma alle 11 sul campo centrale dell’Eurosporting, in serata non prima delle 19 la sfida tra Gian Marco Moroni, giustiziere di Gilles Simon e il cileno Marcelo Tomas Barrios Vera, mentre si completeranno gli incontri di primo turno con la sfida tutta sudamericana tra il cileno Tabilo e il peruviano Varillas.

In serata Travaglia non ha avuto problemi a sbarazzarsi del russo Kotov, mentre uno dei beniamini del pubblico, Lorenzi, è stato travolto dal ceco Kolar.

A margine del torneo, domani (mercoledì 4 agosto) alle 19, si terrà una conferenza sul tema “Essere leader nello sport le cinque caratteristiche fondamentali”, intervista al campione conduce la psicologa Martina Da Ponte.

RISULTATI PRIMO TURNO SINGOLARE:

M.A. HUESLER (SUI) – R.MARCORA (ITA) 6-4 6-4

F.CERUNDOLO (ARG) (3) – A.GONZALEZ (COL) (q) 6-4 6-2

C.U. CARABELLI (ARG) (q) – H.DELLIEN (BOL) (5) 7-6 (4) 6-0

G.ZEPPIERI (ITA) (q) – A.PELLEGRINO (ITA) 5-7 7-6 (2) 7-6 (3)

F.FORTI (ITA) (q) – L.NARDI (ITA) (wc) 6-3 6-0

M.T. BARRIOS VERA (CHI) – J.MENEZES (BRA) 3-6 6-4 6-1

F.GAIO (ITA) (8) – F.MELIGENI RODRIGUES ALVES (BRA) 6-3 3-6 6-3

T.M.ETCHEVERRY (ARG) – R.OLIVO (ARG) 5-7 7-6 (3) 7-5

T.A.TIRANTE (ARG) (se) – Q.HALYS (FRA) 7-5 6-4

S.TRAVAGLIA (ITA) (1) – P.KOTOV (RUS) 6-1 6-2

Z.KOLAR (CZE) – P.LORENZI (ITA) 6-2 6-0